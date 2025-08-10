Tin tức về chuyển nhượng 10/8: MU triển khai mua Adam Wharton, Milan chốt vụ Rasmus Hojlund, Newcastle đạt thỏa thuận Malick Thiaw.
MU mua tiền vệ Wharton
Báo chí Anh đưa tin, MU đang liên hệ với Crystal Palace để đàm phán chuyển nhượng tiền vệ trẻ tài năng Adam Wharton – được ví “Declan Rice 2.0” của bóng đá Anh.
MU được cho là ưu tiên Carlos Baleba, nhưng Brighton yêu cầu mức giá chuyển nhượng không thực tế 100 triệu bảng.
Vì vậy, các quan chức MU đang xem xét chiêu mộ Wharton. Tiền vệ 21 tuổi người Anh có mức giá vừa phải hơn rất nhiều (Crystal Palace muốn 60 triệu bảng; MU dự kiến trả 40 triệu bảng).
Wharton trưởng thành trong màu áo Crystal Palace và đang bị hấp dẫn bởi cuộc cải tổ MU. Anh sẽ là sự kế thừa lý tưởng cho Casemiro trong tương lai.
Milan muốn chốt Hojlund
Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, AC Milan muốn chốt nhanh thương vụ Rasmus Hojlund từ MU.
Thông qua bên trung gian, Milan bắt đầu quá trình đàm phán chính thức về mức phí mượn với giá 6 triệu euro, điều khoản mua đứt 45 triệu euro, cùng tiền lương.
Milan tập trung vào tham vọng thứ hạng cao ở Serie A, thậm chí là tranh Scudetto. Vì vậy, HLV Max Allegri rất muốn có Hojlund để tăng thêm lựa chọn trên hàng công.
Về phần mình, Hojlund vẫn im lặng trước đề nghị từ Milan. Tiền đạo người Đan Mạch thể hiện ý định tiếp tục ở lại MU, ngay cả khi anh không được Ruben Amorim sử dụng trong trận gặp Fiorentina.
Newcastle có Malick Thiaw
Newcastle đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng trung vệ Malick Thiaw – sự bổ sung quan trọng cho hàng phòng ngự mà HLV Eddie Howe kỳ vọng.
Trước đó, HLV Max Allegri nỗ lực ngăn cản Thiaw rời Milan. Tuy nhiên, sau khi Newcastle quyết định nâng mức phí chuyển nhượng lên 40 triệu euro, Rossoneri đã đồng ý.
Thiaw thi đấu nổi bật trong giai đoạn giao hữu trước mùa giải. Dù vậy, cầu thủ người Đức công khai ý định sang Newcastle để được tham dự Champions League.
Một khi hoàn tất ký Thiaw, nâng tổng phí chuyển nhượng mùa hè lên 100 triệu euro, Newcastle sẽ tập trung vào Ollie Watkina (Aston Villa) và Yoane Wissa (Brentford).
Tin vắn
- Darwin Nunez vừa chính thức đặt bút ký hợp đồng với Al Hilal đến tháng 6/2028, nhận lương 24 triệu euro – gấp 3 thu nhập ở Liverpool.
- “Tôi là một đứa trẻ đang thực hiện ước mơ của mình. Từ khi còn nhỏ, tôi đã muốn chơi ở đẳng cấp cao nhất”, thủ môn Lucas Chevalierra mắt PSG. Anh đang đẩy Donnarumma sang MU.
- Al Nassr đang đàm phán dứt điểm Kingsley Coman từ Bayern Munich. Cầu thủ người Pháp đã bày tỏ thái độ muốn làm đồng đội của Cristiano Ronaldo.
- Valencia đạt được thỏa thuận với hàng xóm Villarreal về việc chiêu mộ tiền đạo Arnaut Danjuma. Bên cạnh đó, Javi Guerra từ chối nhiều đề nghị từ châu Âu (MU, Milan, Atletico Madrid), gia hạn với Valencia đến 2029.
- Tiền vệ Dani Ceballos vừa từ chối Saudi Arabia, chờ đợi Real Madrid bật đèn xanh gia nhập Real Betis.
- Tottenham gia nhập cuộc đua giành Eberechi Eze với Arsenal, để thay James Maddison chấn thương nặng và Son Heung Min vừa sang Mỹ.
- Real Madrid quan tâm Rodrigo Mora, tiền vệ công 18 tuổi của Porto được đánh giá rất cao, với điều khoản phá vỡ hợp đồng 70 triệu euro.
- Man City vừa phủ nhận cho phép tài năng 17 tuổi Divine Mukasa chuyển sang Bayern Munich.
- Milan đang nhắm đến Pietro Comuzzo (20 tuổi; Fiorentina) và Giovanni Leoni (18; Parma), để thay Thiaw. Hai trung vệ tài năng của bóng đá Italia cùng có giá chuyển nhượng 40 triệu euro.