MU mua tiền vệ Wharton

Báo chí Anh đưa tin, MU đang liên hệ với Crystal Palace để đàm phán chuyển nhượng tiền vệ trẻ tài năng Adam Wharton – được ví “Declan Rice 2.0” của bóng đá Anh.

MU chuẩn bị đàm phán Wharton. Ảnh: Imago

MU được cho là ưu tiên Carlos Baleba, nhưng Brighton yêu cầu mức giá chuyển nhượng không thực tế 100 triệu bảng.

Vì vậy, các quan chức MU đang xem xét chiêu mộ Wharton. Tiền vệ 21 tuổi người Anh có mức giá vừa phải hơn rất nhiều (Crystal Palace muốn 60 triệu bảng; MU dự kiến trả 40 triệu bảng).

Wharton trưởng thành trong màu áo Crystal Palace và đang bị hấp dẫn bởi cuộc cải tổ MU. Anh sẽ là sự kế thừa lý tưởng cho Casemiro trong tương lai.

Milan muốn chốt Hojlund

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, AC Milan muốn chốt nhanh thương vụ Rasmus Hojlund từ MU.

Milan muốn chốt hợp đồng Hojlund. Ảnh: Imago

Thông qua bên trung gian, Milan bắt đầu quá trình đàm phán chính thức về mức phí mượn với giá 6 triệu euro, điều khoản mua đứt 45 triệu euro, cùng tiền lương.

Milan tập trung vào tham vọng thứ hạng cao ở Serie A, thậm chí là tranh Scudetto. Vì vậy, HLV Max Allegri rất muốn có Hojlund để tăng thêm lựa chọn trên hàng công.

Về phần mình, Hojlund vẫn im lặng trước đề nghị từ Milan. Tiền đạo người Đan Mạch thể hiện ý định tiếp tục ở lại MU, ngay cả khi anh không được Ruben Amorim sử dụng trong trận gặp Fiorentina.

Newcastle có Malick Thiaw

Newcastle đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng trung vệ Malick Thiaw – sự bổ sung quan trọng cho hàng phòng ngự mà HLV Eddie Howe kỳ vọng.

Thiaw đồng ý gia nhập Newcastle. Ảnh: X/Fabrizio Romano

Trước đó, HLV Max Allegri nỗ lực ngăn cản Thiaw rời Milan. Tuy nhiên, sau khi Newcastle quyết định nâng mức phí chuyển nhượng lên 40 triệu euro, Rossoneri đã đồng ý.

Thiaw thi đấu nổi bật trong giai đoạn giao hữu trước mùa giải. Dù vậy, cầu thủ người Đức công khai ý định sang Newcastle để được tham dự Champions League.

Một khi hoàn tất ký Thiaw, nâng tổng phí chuyển nhượng mùa hè lên 100 triệu euro, Newcastle sẽ tập trung vào Ollie Watkina (Aston Villa) và Yoane Wissa (Brentford).