Pháo thủ đã ký hợp đồng với tiền đạo trị giá 64 triệu bảng từ Sporting Lisbon vào tháng trước, chấm dứt quãng thời gian dài chờ đợi để bổ sung một tiền đạo cắm thực thụ vào đội hình.

Gyokeres chỉ có 13 phút ra mắt CLB mới trong trận thua 0-1 trước Tottenham ở Hong Kong, trước khi tịt ngòi cuộc chạm trán Villarreal hồi giữa tuần.

Gyokeres đánh đầu mở tỷ số cho Arsenal trước Bilbao - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, Gyokeres đã chính thức "khai hỏa" trong cuộc đấu Athletic Bilbao. Tay săn bàn 27 tuổi mở tỷ số với pha đánh đầu uy lực từ đường chuyền của Zubimendi.

Gyokeres chỉ ghi được 5 bàn bằng đầu cho Sporting trong 101 lần ra sân, khiến người hâm mộ đối thủ chế giễu tiền đạo mới của Arsenal không chiến tệ.

Thế nhưng, anh vừa chứng minh mọi hoài nghi đều sai lầm với pha lập công đầu tiên cho The Gunners.

Đánh bại Bilbao 3-0 nhờ thêm hai bàn nữa của Saka và Havertz, Arsenal có màn chạy đà ấn tượng trước cuộc thư hùng gặp MU cuối tuần này.

HLV Arteta nói: "Bàn thắng đầu tiên luôn rất quan trọng. Cách Gyokeres đón nhận nó cũng thật tuyệt vời.

Mọi thứ cậu ấy làm, cách di chuyển, thời điểm, cách Gyokeres dự đoán động thái tiếp theo, vị trí nào có khoảng trống, đó chính là bản năng của một sát thủ.

Điều đó lý giải vì sao Gyokeres ghi được rất nhiều bàn thắng vài mùa gần đây. Cậu ta là mẫu trung phong mà nếu hậu vệ để cho khoảng trống khi một đấu một, Gyokeres sẽ hủy diệt bạn..."