Argentina có trận đấu đặc biệt tại El Monumental khi Lionel Messi nói lời chia tay đội tuyển quốc gia. Trước Benin, Albiceleste được kỳ vọng tạo nên màn trình diễn bùng nổ.

Trận đấu giữa Argentina vs Benin diễn ra vào lúc 06h00 ngày 7/10 thuộc khuôn khổ giao hữu FIFA Days tháng 10/2026. Màn so tài đặc biệt này được tổ chức trên sân vận động Estadio Monumental (còn gọi là sân Monumental), ở thủ đô Buenos Aires.

Argentina bước vào cuộc đối đầu Benin với sự tự tin lớn sau chuỗi phong độ ấn tượng. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni ghi tới 11 bàn trong hai trận giao hữu gần nhất, lần lượt đánh bại Bolivia 4-0 và Burkina Faso 7-0.

Dù nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình, Argentina vẫn sở hữu chiều sâu đáng nể với nhiều phương án tấn công chất lượng. Lối chơi kiểm soát bóng, pressing nhanh sau khi mất bóng cùng khả năng chuyển trạng thái tốc độ tiếp tục là nền tảng giúp Albiceleste duy trì sức mạnh.

TV360 phát sóng trực tiếp trận đấu chia tay Messi

Trong khi đó, Benin không phải đối thủ dễ bị xem thường khi vừa đánh bại Mauritania 2-1 tại vòng loại AFCON. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự của đội bóng châu Phi vẫn là dấu hỏi lớn, đặc biệt khi từng nhận thất bại 1-5 trước Togo.

Trước hàng công giàu sức sáng tạo của Argentina, Benin sẽ cần duy trì sự tập trung tối đa và hạn chế khoảng trống giữa các tuyến. Nếu để đối thủ có bàn thắng sớm, đội khách có nguy cơ phải đối mặt với sức ép rất lớn.

Trận đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt khi El Monumental được lựa chọn làm sân khấu để Lionel Messi có lần cuối khoác áo Argentina trước người hâm mộ quê nhà. Sau hành trình rực rỡ với chức vô địch World Cup 2022 và Copa America, siêu sao 38 tuổi sẽ có màn chia tay đầy cảm xúc trong màu áo Albiceleste.

Thông tin lực lượng

Argentina: Giovani Lo Celso, Thiago Almada, Nicolás Tagliafico vắng mặt vì chấn thương.

Benin: Không có sự vắng mặt đáng tiếc nào.

Đội hình dự kiến Argentina vs Benin

Argentina (4-4-2): E.Martinez; Giay, Romero, L.Martinez, Medina; Paz, Enzo Fernandez, Mac Allister, Prestianni; Messi, Lautaro Martinez.

Benin (4-2-3-1): Dandjinou; Ouorou, Azongnitode, Tijani, Roche; D'Almeida, Imourane; Ouorou, Olaitan, Aloko; Tosin.