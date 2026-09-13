Inter Miami tiếp tục trải qua trận đấu đáng tiếc tại MLS khi chỉ giành được kết quả hòa 2-2 trước Nashville SC dù Lionel Messi đã để lại dấu ấn bằng một siêu phẩm sút xa.

Nashville SC nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo bất ngờ cho đội chủ nhà. Ngay phút thứ 4, Sam Surridge tận dụng đường chuyền của Andy Nájar để dứt điểm chân phải hiểm hóc trong vòng cấm, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Messi ghi tuyệt phẩm trước khi kiến tạo cho đồng đội lập công - Ảnh: IM

Bị dẫn trước, Inter Miami lập tức gia tăng sức ép. Messi liên tục tham gia vào các tình huống tấn công, tạo ra nhiều pha xử lý kỹ thuật và những cú sút nguy hiểm. Phút 19, nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp khi cú đá của Messi bị thủ môn Brian Schwake cản phá, trước khi Reed Baker-Whiting vô tình phản lưới nhà từ quả phạt góc, giúp Inter Miami gỡ hòa 1-1.

Sau giờ nghỉ, đội bóng của Lionel Messi tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu. Phút 50, siêu sao Argentina suýt đưa Inter Miami vượt lên khi cú dứt điểm của anh tìm đến xà ngang.

Đến phút 62, Messi cuối cùng cũng tự mình ghi bàn. Nhận đường kiến tạo thuận lợi từ Rodrigo De Paul, tiền đạo người Argentina tung cú sút chân trái đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc cao khung thành Nashville, giúp Inter Miami dẫn 2-1.

Những phút cuối, đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội để kết liễu trận đấu nhưng không thể tận dụng. Messi, Luis Suárez và các đồng đội lần lượt bị thủ môn Brian Schwake từ chối bàn thắng.

Khi Inter Miami tưởng như đã giữ được 3 điểm, Nashville SC bất ngờ tạo cú sốc ở phút 90+1. Sam Surridge nhanh chân dứt điểm sau tình huống bóng bật ra trong vòng cấm, hoàn tất cú đúp và ấn định trận hòa 2-2.

Kết quả này khiến Inter Miami tiếp tục nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 3, dù Messi vẫn duy trì phong độ ấn tượng với một bàn thắng tuyệt đẹp.