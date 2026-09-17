Inter Miami chạm trán Cruz Azu ở trận tranh Siêu cúp Bắc Mỹ là cuộc đối đầu giữa nhà vô địch MLS và nhà vô địch Liga MX. Hai đội nhập cuộc khá thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự nên không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra trong những phút đầu.

Messi đánh dấu cột mốc ghi bàn thắng thứ 100 của Messi cho Inter Miami - Ảnh: IM

Tuy nhiên, khi Inter Miami tăng tốc, sự khác biệt nhanh chóng xuất hiện. Phút 24, Luis Suarez thực hiện đường tạt bóng từ cánh phải, Lionel Messi băng vào đánh đầu dũng mãnh, vượt qua trung vệ Ditta cao hơn mình hơn 10 cm để đưa bóng vào lưới Cruz Azul. Đây là bàn thắng thứ 100 của Messi trong màu áo Inter Miami, đánh dấu cột mốc đặc biệt của siêu sao Argentina.

Sau bàn mở tỷ số, Messi tiếp tục để lại dấu ấn khi có đường chuyền dài giúp Suarez thoát xuống, nhưng tiền đạo kỳ cựu Uruguay không thể nhân đôi cách biệt khi bị hậu vệ đối phương phá bóng ngay trên vạch vôi.

Sang hiệp hai, Cruz Azul đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, tạo điều kiện để Inter Miami khai thác khoảng trống bằng những pha phản công. Messi từng đưa bóng vào lưới ở phút 56 nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Inter Miami đoạt danh hiệu thứ ba kể từ khi có Messi - Ảnh: IM

Đến phút 81, Inter Miami định đoạt trận đấu. Từ quả phạt góc do Messi thực hiện, cựu tiền vệ MU - Casemiro bật cao đánh đầu tung lưới Cruz Azul, ấn định chiến thắng 2-0.

Danh hiệu Siêu cúp Bắc Mỹ trở thành chiếc cúp thứ ba trong lịch sử Inter Miami dưới thời Messi, đây cũng là danh hiệu thứ 49 trong sự nghiệp của "El Pulga".

Ghi bàn: Messi 24', Casemiro 81'

Đội hình xuất phát:

Inter Miami: St. Clair, Caicedo, Casemiro, Falcon, Mura, Galarza, Bright, De Paul, Berterame, Messi, Suarez.

Cruz Azul: Mier, Rotondi, Orozco, Garcia, Ditta, Marquez, Rodriguez, Palavecino, Lira, Paradela, Ibanez.