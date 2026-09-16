Ngày 31/8 vừa qua, Leo Messi tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina. Tuy nhiên, chỉ hơn hai tuần sau, Lionel Scaloni lại điền tên anh vào danh sách triệu tập cho trận giao hữu với Benin ngày 6/10 tại sân Monumental của River Plate.

Đây là cách để Messi có thể chính thức nói lời chia tay người hâm mộ Argentina. Cùng xuất hiện với anh sẽ là những cầu thủ từng vô địch World Cup 2022 tại Qatar.

Messi sẽ có màn chia tay người hâm mộ Argentina. Ảnh: AFA

Messi là một trong 28 cầu thủ được AFA (Liên đoàn Bóng đá Argentina) công bố trong danh sách chuẩn bị cho ba trận gặp Bolivia (30/9 tại Cordoba), Burkina Faso (3/10 tại Monumental) và Benin (6/10 tại Monumental).

Franco Mastantuono, cầu thủ Real Madrid đang được cho Fiorentina mượn, và Juan Foyth (Villarreal) trở lại đội tuyển.

Những gương mặt mới trong đợt tập trung này gồm Gianluca Prestianni (Benfica), Matias Soule, Santiago Castro (cùng AS Roma), Roman Vega (Zenit). Bên cạnh đó là Agustin Giay (Palmeiras) - từng tham gia giai đoạn cuối của đợt tập trung cùng đội trước World Cup 2026.

“Các cầu thủ Lionel Messi, Rodrigo De Paul và Giovani Lo Celso sẽ hội quân để tham dự trận giao hữu cuối cùng vào ngày 6/10. Trong khi đó, danh sách những cầu thủ thi đấu trong nước được triệu tập sẽ được công bố vào thứ Sáu”, AFA giải thích trong thông báo.

Danh sách đội tuyển Argentina. Ảnh: AFA

Chủ tịch AFA, Chiqui Tapia, là người công bố việc Messi xuất hiện trong đợt tập trung này, với mục đích tổ chức cho anh một màn chia tay người hâm mộ Argentina.

Ông Tapia chia sẻ: “Tôi muốn thông báo với tất cả người hâm mộ Argentina rằng, sau cuộc trao đổi với HLV Scaloni, chúng tôi đã quyết định mời cầu thủ hay nhất thế giới, biểu tượng của đội tuyển, đội trưởng của chúng ta, Lionel Messi, để anh có thể nhận được màn chia tay thực sự xứng đáng vào ngày 6/10, tại Argentina”.

Người đứng đầu AFA tiếp tục: “Sau khi nhận được sự đồng ý của Lionel, chúng tôi cũng mời tất cả những nhà vô địch thế giới từng sát cánh cùng cậu ấy tại Qatar, cùng gia đình của họ, đến tham dự một trận đấu sẽ trở thành kỷ niệm không thể nào quên đối với tất cả người hâm mộ đội tuyển.

Đó sẽ là điệu tango cuối cùng của cầu thủ hay nhất thế giới”.