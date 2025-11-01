Video: CNR/Baijiahao Baidu

Đài phát thanh trung ương Trung Quốc (CNR) đưa tin, Công ty TNHH Công nghệ hàng không liên hợp Cáp Nhĩ Tân ngày 31/10 đã tiến hành bài bay thử nghiệm đầu tiên của trực thăng không người lái Bạc Ảnh T1400 tại quận Bình Phòng thuộc thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.

Trực thăng không người lái T1400. Ảnh: Đài phát thanh Trung ương Trung Quốc/Baijiahao Baidu

Trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Lưu Phương Quốc, Phó Tổng giám đốc Công ty hàng không liên hợp Cáp Nhĩ Tân cho biết: “Với tải trọng tối đa 650kg, T1400 không chỉ chở hàng hóa mà còn chở được cả người. Thời gian bay tối đa hơn 8 giờ đã xóa bỏ hoàn toàn nhược điểm cố hữu của máy bay không người lái công nghiệp là tải trọng thấp và thời gian bay ngắn. Khi chở 200kg hàng hóa, trực thăng có thể bay được 900km, đủ để vận chuyển vật liệu từ nơi này sang nơi khác hoặc thực hiện các nhiệm vụ tuần tra ở phạm vi lớn”.

Ông Lưu nói thêm, cuộc thử nghiệm bay đầu tiên của trực thăng T1400 giữa những cơn gió lạnh buốt ở Cáp Nhĩ Tân đã chứng minh tính năng mạnh mẽ của phương tiện này.

“Được thiết kế để có thể hoạt động trong các môi trường thời tiết khắc nghiệt, máy bay có thể chịu được nhiệt độ từ -40 độ C đến 55 độ C. Trần bay cao 6.500m giúp việc vận hành dễ dàng. Khả năng chịu sức gió mạnh cấp 6 khi cất cánh và hạ cánh cũng như gió cấp 8 khi bay cho phép T1400 dễ dàng đối phó với các điều kiện thời tiết phức tạp ở miền bắc Trung Quốc”, ông Lưu nhấn mạnh.

Ảnh: CNR/Baijiahao Baidu

Ông Lưu Phương Quốc giới thiệu với phóng viên về khoang bên trong trực thăng. Ảnh: CNR/Baijiahao Baidu