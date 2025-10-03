Theo tờ Business Insider, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi gần đây cho hay, trực thăng đang trở thành một phần không thể thiếu trong nhiệm vụ phòng không của quân đội nước này. Theo ông, khi thời tiết thuận lợi, trực thăng đôi khi có thể bắn hạ 40% số UAV hoạt động trong một khu vực.

Ông Syrskyi cho biết thêm, kế hoạch của Ukraine là tăng cường sử dụng trực thăng cho nhiệm vụ phòng không. Điều đó có nghĩa, dàn trực thăng Ukraine sẽ được trang bị các cảm biến tiên tiến như hệ thống nhiệt và hồng ngoại để phát hiện UAV của Nga tốt hơn, ngay cả vào ban đêm hoặc trong thời tiết xấu.

Hồi tháng 8, ông Syrskyi từng cho biết, Ukraine đã sử dụng trực thăng để bắn hạ hơn 3.200 UAV Shahed của Nga trong năm 2024.

Trực thăng Mi-24 của Ukraine bắn hạ UAV Nga bằng súng Yak-B. Video: Business Insider

Ngoài ra, trong vài tháng qua, quân đội Ukraine cũng đã chia sẻ nhiều video ghi lại cảnh các trực thăng nước này tấn công UAV của Nga. Một video cho thấy, trực thăng tấn công Mi-24 của Ukraine đã bắn hạ UAV Shahed bằng súng Yak-B.

Trong một video khác được quay từ bên trong buồng lái, binh sĩ Ukraine ngồi trên trực thăng sử dụng súng máy gắn ở cửa để tiêu diệt UAV của đối phương.

Video: Militarnyi

Giống như chiến đấu cơ, trực thăng rất dễ bị các tên lửa vác vai và nhiều hệ thống phòng không tấn công, nhất là khi hoạt động gần tiền tuyến. Do đó, Ukraine cần phải thận trọng khi sử dụng trực thăng hoặc chỉ cho chúng hoạt động ở các vị trí cách xa tiền tuyến.

Cả Nga và Ukraine đã hứng chịu tổn thất lớn khi để mất nhiều phương tiện chiến đấu trên không có giá trị cao, song hai bên đều không công bố con số cụ thể. Kiev từng tuyên bố đã bắn hạ hàng loạt trực thăng của Nga bằng nhiều loại vũ khí như tên lửa phóng từ xuồng không người lái (UAV) và cả UAV giá rẻ.

Trên thực tế, trực thăng thường được sử dụng cho công tác hậu cần hoặc những nhiệm vụ đặc biệt. Việc trực thăng dùng cho mục đích phòng không chống lại UAV trở thành tính năng mở rộng đầy hữu ích của thiết bị này. Bởi Ukraine đang rất cần tăng cường năng lực phòng không khi phải đối mặt với đòn không kích liên tục bằng tên lửa và UAV của Nga. Các lực lượng Moscow hiện có thể phóng hàng trăm UAV vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine chỉ trong một đêm.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị để trực thăng Mi-24P lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu. Ảnh: New York Times

Điều đáng nói, Ukraine đã nhiều lần lâm vào cảnh thiếu hụt hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn, do đó họ không thể lãng phí tên lửa đắt tiền chỉ để tiêu diệt các UAV tấn công giá rẻ. Trong tình huống này, Ukraine đã chuyển sang những giải pháp khác như dùng súng máy gắn trên xe bán tải cho đến các UAV đánh chặn mới được phát triển. Kiev cũng đang xem xét sử dụng các tháp pháo tự động trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) để tiêu diệt UAV.

Theo Tướng Syrskyi, UAV đánh chặn đang là thiết bị đầy triển vọng giúp Ukraine đối phó với số lượng lớn UAV Shahed mà Nga phóng trong mỗi đợt tấn công. Ngoài ra, ông Syrskyi tiết lộ, Ukraine đang cân nhắc mua các máy bay hạng nhẹ được thiết kế chuyên dụng để gắn súng máy bắn hạ UAV.

Ngoài những hệ thống phòng không tiên tiến như Patriot do Mỹ sản xuất, với giá mỗi tên lửa đánh chặn lên tới 4 triệu USD, Kiev nhận ra họ cần cả các hệ thống vũ khí có giá rẻ hơn để đối phó với Nga. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho phương Tây, khi quân đội các nước NATO nhận ra sự thiếu hụt hệ thống phòng thủ trên bộ trước đòn tấn công từ UAV.

Đáng chú ý, trực thăng cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, khi chúng được sử dụng để chống lại UAV, hỗ trợ trên không và triển khai tấn công. Tuy nhiên, trong quá trình làm nhiệm vụ ở Ukraine, trực thăng Nga đã để lộ nhiều điểm yếu và thời gian hoạt động bị rút ngắn hơn so với các cuộc xung đột khác trong quá khứ.

Chia sẻ với Business Insider hồi tháng 1, cựu Tư lệnh các lực lượng Mỹ ở châu Âu Mark Hertling nhận định, Nga “nghèo” ý tưởng sử dụng trực thăng và các tài sản không quân khác. Song, chính việc Ukraine thiếu hệ thống phòng không đã giúp Nga bảo toàn lực lượng.