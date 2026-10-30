Bảo hiểm y tế có chi trả chi phí xét nghiệm HIV không?

Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm như HIV/AIDS vẫn là một thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

Câu trả lời là: Có

Theo quy định hiện hành, quỹ BHYT có chi trả chi phí xét nghiệm HIV nhưng việc thanh toán sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể:

- Trường hợp được BHYT chi trả: Quỹ BHYT sẽ thanh toán chi phí xét nghiệm HIV đối với người bệnh phải thực hiện xét nghiệm theo chỉ định chuyên môn trong quá trình khám chữa bệnh, phụ nữ mang thai thực hiện xét nghiệm HIV theo yêu cầu chuyên môn trong chăm sóc thai sản, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng được chỉ định xét nghiệm nhằm phục vụ công tác điều trị y tế.

- Trường hợp không được BHYT chi trả: Quỹ BHYT sẽ không thanh toán chi phí xét nghiệm HIV đối với các trường hợp người dân tự nguyện đi xét nghiệm không theo chỉ định của bác sĩ, xét nghiệm theo yêu cầu cá nhân, xét nghiệm để phục vụ mục đích tuyển dụng, đi học, đi làm, xuất cảnh.