Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng mức án 4-5 năm tù về tội Nhận hối lộ; Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) 8-9 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 3-4 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 2-3 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Dân bị đề nghị 13-16 năm tù cho 3 tội danh.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: T.N

Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo khác với các mức án sau:

Trần Tố Nghị (nguyên Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) 7-8 năm tù; Nguyễn Hải Thanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục này, kiêm Giám đốc Ban Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi 4) 5-6 năm tù.

Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2, Bộ NN&PTNT cũ) 15-16 năm tù; Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc Ban 8) bị đề nghị 4-5 năm tù; Tạ Văn Thuyết (nguyên Giám đốc Ban 1) 30-36 tháng tù; Nguyễn Văn Thuật (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Ban 1) 24-30 tháng tù.

Phạm Đông Phương (nguyên Phó Giám đốc Ban 2) 6-7 năm tù; Hoàng Xuân Thịnh (nguyên Giám đốc Ban 4) 4-5 năm tù; Nguyễn Vinh Hoàng (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định Ban 4) 30-36 tháng tù; Dương Chí Thành (nguyên cán bộ Ban 4) 24-30 tháng tù; Mai Quang Vượng (nguyên Giám đốc Ban 8) 40-42 tháng tù; Trần Văn Nhì (cựu Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Ban 8) 30-36 tháng tù.

Nguyễn Đắc Điệp (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà 5) 3-4 năm tù; Vũ Văn Hòa (cựu Trưởng phòng Đấu thầu Công ty Sông Đà 5) 24-30 tháng tù; Lê Vũ Hùng (nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Thủy lợi 4) 30-36 tháng tù.

Lê Quang Thế (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thủy lợi 4) 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Võ Duy Minh Giám (cựu Giám đốc Chi nhánh miền Trung, Tổng công ty Thủy lợi 4) 24-30 tháng tù; Vũ Đình Thịnh (cựu Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân) 4-5 năm tù; Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính Công ty Hoàng Dân) 30-36 tháng tù; Vũ Thị Kim Liên (Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân) 30-36 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Giáp (nguyên Giám đốc Công ty Sao Vàng HG) 30-36 tháng tù cho hưởng án treo.

Tội phạm tham nhũng gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng

Theo quan điểm luận tội của đại diện Viện Kiểm sát, trong những năm gần đây, tội phạm tham nhũng và kinh tế đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Việc phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế được triển khai quyết liệt, góp phần quan trọng kiềm chế, đẩy lùi vi phạm, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng tại tòa. Ảnh: T.N

Nhiều vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã bị phát hiện, xử lý, trong đó có không ít cán bộ giữ chức vụ cao trong các cơ quan Nhà nước. Riêng trong vụ án này, một số cán bộ đã câu kết, thông đồng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động đấu thầu, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, ở nhóm tội nhận hối lộ, phần lớn các bị cáo đều có chức vụ, quyền hạn, trình độ chuyên môn cao nhưng vì vụ lợi đã làm trái quy định của Đảng và pháp luật. Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm suy giảm niềm tin của nhân dân, do đó cần áp dụng mức án nghiêm minh, tương xứng.

Vụ án tại Công ty Hoàng Dân và các liên danh nhà thầu được xác định là điển hình cho việc các nhà thầu thi công cấu kết, thông đồng với chủ đầu tư để được cung cấp thông tin, hồ sơ dự toán gói thầu, qua đó tạo lợi thế trúng thầu, gây thất thoát tiền của Nhà nước.

Để đạt được mục đích này, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã nhiều lần gặp gỡ, đưa tiền cho các cá nhân có chức vụ, quyền hạn nhằm tác động đến chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Hoàng Dân và các liên danh.

Bị cáo Dân còn trực tiếp tiếp cận các cá nhân có trách nhiệm để lấy thông tin, file dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu làm căn cứ lập hồ sơ đề xuất tài chính, đảm bảo trúng thầu trái quy định. Đồng thời, việc kê khai gian dối về năng lực, kinh nghiệm trong hồ sơ dự thầu đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.