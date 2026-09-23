Ngày 23/9, TAND TP Hà Nội xét xử 12 bị cáo trong vụ án buôn lậu hàng hóa trị giá hơn 904 tỷ đồng, vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương hơn 12.138 tỷ đồng) sang Trung Quốc.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, vì động cơ vụ lợi, từ năm 2021 - 2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và TP Hà Nội, bị cáo Trần Thế Mạnh (SN 1982, ở xã Hoài Đức, Hà Nội) cùng chị gái là Trần Thị Nga (SN 1977) và đồng phạm đã thực hiện các hành vi phạm tội.

Cụ thể, từ năm 2018 - 2023, Mạnh đứng tên thành lập hoặc nhờ người thân đứng tên 7 công ty.

Hai chị em Mạnh, Nga đã sử dụng các pháp nhân trên làm thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam. Hai bị cáo còn thực hiện dịch vụ nhập khẩu, thông quan, vận chuyển hàng hóa cho các chủ hàng phía Trung Quốc về Việt Nam để kinh doanh.

Ảnh minh họa

Từ tháng 5/2021 - 5/2023, Nga đã làm giả 376 giấy tờ “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; “Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu”, “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu” của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Bộ Y tế.

Việc làm giả các giấy tờ trên nhằm để hợp thức hồ sơ buôn lậu 250 lô hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam qua các cửa khẩu Chi Ma, Hữu Nghị (Lạng Sơn) với tổng giá trị hơn 4 triệu USD (tương đương hơn 97 tỷ đồng).

Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu của bị cáo Nga và Mạnh được xác định là hơn 904 tỷ đồng.

Vận chuyển trái phép 519 triệu USD sang Trung Quốc

Cáo trạng chỉ rõ, từ tháng 11/2021 - 5/2023, Mạnh đã chủ mưu, chỉ đạo Trần Thúy Hằng (SN 1979, ở Hà Nội) làm giả 3.270 hợp đồng/phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty ở Trung Quốc để hoàn thiện các bộ hồ sơ vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương hơn 12.138 tỷ đồng) sang Trung Quốc.

Mạnh đã sử dụng các hợp đồng nhập khẩu, quay vòng các tờ khai hải quan đã được thông quan để hợp thức hồ sơ vận chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc cho người Trung Quốc và nhiều cá nhân tại Việt Nam.

Phương thức hoạt động của bị cáo gồm: Khách hàng đưa thông tin của bên thụ hưởng và tiền VND tương ứng với số tiền ngoại tệ cần chuyển cho Mạnh. Mạnh thuê Trần Thúy Hằng, Ứng Thị Thùy Trang, Trần Lệ Thủy và Nguyễn Thị Thúy (kế toán của các pháp nhân) ký hợp thức hồ sơ, chứng từ chuyển tiền, ký hợp đồng mua bán ngoại tệ, lệnh chuyển tiền rồi cung cấp cho phía ngân hàng.

Mạnh mở tổng cộng 21 tài khoản cá nhân tại 21 ngân hàng thương mại trong nước nhằm mục đích nhận tiền từ khách hàng có nhu cầu chuyển tiền. Bị cáo cũng mở các tài khoản thanh toán của 5 công ty tại 29 ngân hàng trong nước để thực hiện thanh toán quốc tế.

Sau khi liên hệ, mở tài khoản ngân hàng, Mạnh lập các nhóm Zalo với nhân viên từng ngân hàng, nhóm kế toán. Hằng ngày, nhân viên ngân hàng sẽ thông báo tỷ giá USD trên nhóm Zalo này, Mạnh và Hằng lựa chọn ngân hàng có tỷ giá thấp nhất để mua USD chuyển sang Trung Quốc cho khách hàng.

Cáo buộc cũng thể hiện, số tiền cần chuyển sang Trung Quốc được chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. Do đó, Mạnh chỉ đạo Hằng làm giả phụ lục hợp đồng ngoại thương, hợp đồng ba bên nhằm đưa tài khoản thụ hưởng vào hợp đồng…

Cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu, chứng cứ về việc trao đổi, thỏa thuận, móc nối giữa cán bộ ngân hàng và các bị cáo để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài; chưa phát hiện vi phạm, tiêu cực của cán bộ ngân hàng nên không có căn cứ xử lý.