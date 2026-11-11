Liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả, nhóm kiểm định bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 17 tỷ đồng, 9 người bị đưa ra xét xử, nhưng "bà trùm" vẫn mất dạng, đang bị truy nã.

Sáng nay (11/11), TAND TP Hà Nội đưa vụ sản xuất, buôn bán hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa phiên tòa, dự kiến xét xử trong 3 ngày. Trong số 9 người bị đưa ra xét xử về các tội Nhận hối lộ, Giả mạo trong công tác và Sản xuất, buôn bán hàng giả, có cả bị cáo mang quốc tịch Trung Quốc.

Phiên tòa vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Một luật sư và một bị cáo cũng đề nghị hoãn phiên xử. Đại diện Viện KSND cho biết, đại diện công ty tiêu thụ hàng giả là bình chữa cháy không có mặt, luật sư của một bị cáo xin vắng mặt, nên đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Sau thời gian hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Theo cáo buộc, năm 2016, Đặng Quốc Hoàng (SN 1974, ở TPHCM) và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1978, ở TPHCM, đang bị truy nã) thành lập, điều hành Công ty Vietlink, chuyên nhập khẩu, sản xuất thiết bị phòng cháy, chữa cháy nhãn hiệu Dragon.

Từ năm 2019, doanh nghiệp nhập khẩu bột chữa cháy không đảm bảo chất lượng, vỏ bình và linh kiện từ Công ty Long Thành (Trung Quốc) để sản xuất tại Việt Nam. Công ty Long Thành cử Dong Liang (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) sang giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Vietlink.

Dẫn giải các bị cáo vụ sản xuất, buôn bán hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả vào phòng xét xử. Ảnh: TN

Cáo trạng xác định, Công ty Vietlink đã sản xuất, bán cho đại lý 1.049.875 bình bột chữa cháy, thu lời hơn 344 tỷ đồng.

Ngày 23/12/2024, Hoàng chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh sang Công ty An Phú. Sau đó, Phùng Hữu Lợi (SN 1983, ở Hà Nội), Hoàng và Dong Liang tiếp tục điều hành hoạt động này.

Trong năm 2025, Công ty An Phú sản xuất, tiêu thụ 226.568 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon, doanh thu hơn 117 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn sản xuất 7.062 bình nhãn hiệu 990, trong đó tiêu thụ 1.392 bình, thu hơn 561 triệu đồng.

Từ tháng 3/2021 - 7/2022, Nguyễn Đức Cảnh (SN 1979, ở TPHCM) nhờ Phạm Thị Hương (SN 1987, ở TPHCM) thành lập Công ty TNHH Công nghệ phòng cháy, chữa cháy Phương Nam, đồng thời thuê Đặng Kim Tựu (SN 1984, ở TPHCM) làm Trưởng phòng Kỹ thuật.

Đưa hối lộ hơn 17 tỷ đồng

Tháng 6/2023, khi Công ty Vietlink thuê Công ty Phương Nam kiểm định bình chữa cháy, Ngân thỏa thuận với Cảnh để Hương và Tựu chỉ đạo nhân viên kiểm định sai quy trình, cấp giấy chứng nhận đạt chất lượng cho các bình chữa cháy do Công ty Vietlink sản xuất.

Cáo trạng xác định, Ngân đã đưa hối lộ hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, Cảnh nhận hơn 14 tỷ đồng, Hương nhận hơn 2 tỷ đồng và Tựu nhận 160 triệu đồng.

Theo nội dung cáo buộc, Công ty cổ phần TechBoss do Đinh Xuân Các (SN 1989, ở Ninh Bình) làm giám đốc, có chức năng hiệu chuẩn máy móc, thiết bị.

Khi đến hiệu chuẩn thiết bị tại Công ty Phương Nam, Nguyễn Đức Trung (SN 1982, ở Quảng Ninh) biết máy móc không đạt chuẩn nhưng vẫn thông báo với Nguyễn Khắc Toàn (khi đó là Trưởng phòng Kỹ thuật TechBoss) rằng các thiết bị đạt yêu cầu và có thể cấp kết quả hiệu chuẩn.

Từ cuối năm 2022-2024, Trung cùng Toàn và Các bị cáo buộc cấp khống giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho 302 lượt thiết bị, máy móc của Công ty Phương Nam, thu hơn 353 triệu đồng. Trong đó, Trung nhận hơn 156 triệu đồng; Toàn và Các hưởng tổng cộng hơn 196 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án sản xuất, tiêu thụ hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả. Ảnh: TN

Tách tài liệu để làm rõ hành vi của "bà trùm"

Theo CQĐT, đối với hành vi của các nhân viên Công ty Vietlink, là những người làm công, hưởng lương. Họ không tham gia bàn bạc vào quá trình nhập khẩu bột chữa cháy, không biết việc sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Ngoài ra, mục đích việc nhận tiền (qua tài khoản cá nhân) và đưa tiền (cho các cá nhân tổ chức) theo chỉ đạo của "bà trùm" Nguyễn Thị Kim Ngân. Tuy nhiên, chưa có lời khai của Ngân về nội dung này, tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án chưa đủ cơ sở kết luận về hành vi của các nhân viên này.

Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy, Nguyễn Thị Kim Ngân có dấu hiệu đưa tiền cho một số cá nhân tại các cơ quan quản lý nhà nước. Xét tính chất phức tạp của hành vi có liên quan đến nhiều cơ quan tổ chức, Công an Hà Nội ra quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan trong vụ án, chuyển Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an để điều tra, xử lý và kết luận theo thẩm quyền.