Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng phù hợp với định hướng chiến lược phát triển Thủ đô đã được Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận đồng ý chủ trương cho nghiên cứu.

TP Hà Nội đang chuẩn bị triển khai một số dự án hạ tầng quan trọng khác như dự án khu đô thị thể thao Olympic, dự án đường nối từ sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, các cầu bắc qua sông Hồng…

Thường trực Chính phủ đánh giá, đây là các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phát triển Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên "Kỳ tích sông Hồng", vì mục tiêu tăng trưởng 11% giai đoạn 2026-2030.

Thường trực Chính phủ đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo đề xuất của TP Hà Nội.

Việc triển khai dự án phải bảo đảm mục tiêu "văn hiến, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, hiện đại, hiệu quả và xứng tầm với quốc tế", khai thác hiệu quả mặt đất, mặt nước, không gian ngầm, không gian trên cao, làm cho dòng sông Hồng trở nên "dịu dàng, hiền hòa, xinh đẹp hơn".

Ngoài ra, dự án phải phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở đẳng cấp quốc tế, đồng thời tạo nhiều công ăn việc làm, sinh kế cho nhân dân.

Cầu Long Biên và cầu Chương Dương bắc qua sông Hồng. Ảnh: Hoàng Hà

Thường trực Chính phủ giao UBND TP Hà Nội rà soát, bảo đảm việc triển khai dự án phù hợp với quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch phân khu sông Hồng, các quy hoạch có liên quan và đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội; đầu tư phân kỳ có đến đâu làm chắc đến đó, làm việc nào dứt điểm việc đó, không dàn trải.

Thường trực Chính phủ yêu cầu phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/12 và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (ngày 3/2/2030).

Về các cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai dự án, UBND TP Hà Nội rà soát, vận dụng tối đa thẩm quyền theo quy định của Luật Thủ đô để quyết định các cơ chế, chính sách cần thiết cho việc triển khai dự án.

TP Hà Nội chỉ trình cấp có thẩm quyền đối với những cơ chế, chính sách chưa có trong hệ thống pháp luật hiện hành trong các lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai, môi trường, đầu tư, đấu thầu... đồng thời giải trình rõ sự cần thiết và lý do đề xuất.

Đặc biệt, Thường trực Chính phủ lưu ý, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm khi triển khai dự án.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì, làm việc với các bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến, thống nhất về các cơ chế, chính sách đặc thù cần xin ý kiến Bộ Chính trị; báo cáo Thành ủy Hà Nội chủ trì, xem xét, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ trình xin ý kiến Bộ Chính trị trước ngày 20/11 về việc triển khai dự án và chủ trương áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị, Thường trực Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo của Chính phủ để trình xin ý kiến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo thẩm quyền; đồng thời dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành theo quy trình rút gọn để thể chế hóa một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện dự án. Chính phủ phê duyệt Nghị quyết và báo cáo Quốc hội theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội.

Về dự án khu đô thị thể thao Olympic, Thường trực Chính phủ đề nghị Thành ủy Hà Nội rà soát lại kỹ lưỡng để nghiên cứu bổ sung các cơ chế đặc thù cần thiết cho việc triển khai dự án kịp thời, hiệu quả, trình xin ý kiến Bộ Chính trị cùng với dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.