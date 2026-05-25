Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Minh (SN 1982, trú thôn Hữu, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 17h ngày 20/3, Minh và anh P.V.N. (SN 1980, cùng trú thôn Hữu, xã Bắc Tiên Hưng) đến dự đám tang của một hộ dân trong thôn. Trong lúc ăn uống, sau khi sử dụng rượu bia, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Sau đó, Minh về nhà lấy một con dao dài khoảng 30cm, quay lại đâm một nhát vào vùng mạn sườn trái của anh N.

Đối tượng Trần Văn Minh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Sau khi gây án, Minh bỏ về nhà, còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều trị.

Kết quả giám định cho thấy anh P.V.N. bị tổn hại 43% sức khỏe. Cơ quan chức năng xác định thương tích do vật sắc nhọn gây ra.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.