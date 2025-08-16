Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hồng Trang, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Chu Thị Ngọc Diệp, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trịnh Nguyễn Anh Đức thăm căn nhà mới của gia đình anh Lý Bằng. Ảnh: Vũ Mừng

“Chạy nước rút” vì mái ấm của người dân

Tỉnh Tuyên Quang đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” về công tác xóa nhà tạm. Mỗi căn nhà mới không chỉ che mưa, che nắng mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Lý Bằng ở xã Tân Trịnh là một trong những hộ nghèo được thụ hưởng chính sách hỗ trợ làm nhà ở từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719). Trước đây, anh cùng vợ và các con nhỏ phải sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột, tường nứt, mùa mưa luôn tiềm ẩn nguy hiểm.

Nhờ khoản hỗ trợ 44 triệu đồng từ Chương trình MTQG 1719, cộng thêm sự đóng góp ngày công của bà con hàng xóm, anh Bằng đã dựng được ngôi nhà mới kiên cố, vững chãi, bảo đảm “3 cứng” theo tiêu chuẩn.

Trong ngày khánh thành nhà, lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương đã đến động viên, chia vui cùng gia đình. Trước sự quan tâm ấy, anh Bằng xúc động chia sẻ, ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình an tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, mà còn tiếp thêm động lực để anh nỗ lực vươn lên, chăm lo nuôi dạy các con được tốt hơn.

Ông Nguyễn Anh Đức, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trịnh cho biết, mục tiêu của địa phương không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành đủ số lượng nhà theo kế hoạch, mà còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng từng công trình. Mỗi căn nhà đều được giám sát chặt chẽ từ khâu lựa chọn vật liệu, quá trình thi công cho đến khi bàn giao, bảo đảm đúng thiết kế, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp điều kiện tự nhiên và tập quán sinh hoạt của người dân. Nhờ vậy, các hộ không chỉ có nơi ở mới kiên cố, an toàn, mà còn thực sự yên tâm gắn bó lâu dài, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, ngày 8/8, tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về “Tháng cao điểm triển khai hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu phân công cụ thể “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả; làm việc nào dứt việc đó, không để tình trạng chậm trễ.

Ngoài nguồn lực ngân sách, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục huy động doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, nhân công, vật liệu; kêu gọi các lực lượng quân đội, công an, đoàn thể vào cuộc giúp đỡ ngày công, vận chuyển vật liệu, tháo gỡ khó khăn cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách.

Mỗi căn nhà mới không chỉ che mưa nắng, mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân ổn định cuộc sống. Ảnh: Vũ Mừng

Gỡ vướng mắc để về đích đúng hẹn

Bên cạnh khí thế thi công khẩn trương, ở nhiều nơi vẫn tồn tại những trở ngại về thủ tục và điều kiện xây dựng. Như gia đình anh Lý Văn Thắng ở thôn Nà Luông, xã Tri Phú, do đất ở thuộc quyền sở hữu của bố mẹ anh và chưa được sang tên nên gia đình chưa thể nhận hỗ trợ.

“Nghe tin được hỗ trợ, gia đình mừng lắm nhưng cũng lo vì chưa sang tên đất. Sau đó, gia đình tôi đã được cán bộ địa phương xuống tận nhà hướng dẫn hoàn thiện mọi thủ tục để tiến hành xây dựng”, anh Thắng chia sẻ.

Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Tri Phú, mà còn là khó khăn chung tại nhiều xã trong tỉnh. Để giải quyết những vướng mắc tương tự, ngay từ đầu tháng 7, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập 4 tổ công tác hỗ trợ 124 xã, phường thực hiện thủ tục hành chính, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai. Các tổ này trực tiếp hướng dẫn, chuẩn hóa hồ sơ, cập nhật dữ liệu, giúp người dân sớm đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Cách làm này không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ mà còn tạo niềm tin cho người dân.

Các thành viên Ban chỉ đạo cấp xã được giao nhiệm vụ nắm bắt nhu cầu nhân lực, vật liệu của từng hộ; liên hệ các cơ sở cung ứng để có giá hợp lý; vận động tài trợ khi cần. Những xã, phường chưa hoàn thành kế hoạch phải kiện toàn Ban chỉ đạo, do Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, Chủ tịch UBND làm Phó trưởng ban, phân công nhiệm vụ đến từng thành viên theo nguyên tắc “6 rõ” và theo dõi sát từng hộ.

Ông Vũ Thế Phương, Chủ tịch UBND xã Thông Nguyên cho biết: “Toàn xã có 45 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở, trong đó còn 10 hộ đang trong quá trình thi công và hiện đã hoàn thành trên 70% khối lượng công việc. Chúng tôi coi tiến độ hoàn thành nhà ở cho người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu vào giai đoạn này. Địa phương cũng luôn quan tâm, thăm hỏi để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các hộ, từ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh”. Không chỉ Thông Nguyên, nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng đang dồn sức cho “chặng nước rút” này.

Song song với việc huy động tối đa nguồn lực, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các địa phương ký cam kết hoàn thành chương trình trước ngày 31/8, báo cáo tiến độ hằng ngày; đồng thời, chú trọng chất lượng công trình, bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn, bền vững, phù hợp tập quán từng vùng, không chỉ là “xóa nhà tạm” về con số.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang, toàn tỉnh có 15.868 căn nhà tạm, dột nát cần được hỗ trợ. Đến cuối tháng 7, đã hoàn thành 13.508 căn, trong đó mục tiêu xóa nhà tạm cho người có công đã về đích đúng dịp 27/7. Hiện vẫn còn 2.360 căn ở 67 xã đang thi công, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao trước ngày 31/8.