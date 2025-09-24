Đề xuất nhiều chính sách cho hộ kinh doanh

Cục Thuế vừa nhận được phản ánh của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam về chính sách thuế, nội dung kiến nghị liên quan đến Nghị định 70/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Theo khảo sát do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện trên gần 1.400 hộ kinh doanh trên toàn quốc, phần lớn hộ kinh doanh đã biết đến Nghị định số 70 của Chính phủ nhưng hiểu biết còn rất hạn chế hoặc đang cần hướng dẫn cụ thể từ cơ quan thuế địa phương.

Vướng mắc lớn nhất được ghi nhận qua khảo sát là vấn đề kinh phí. Nhiều hộ kinh doanh có biên lợi nhuận thấp. Trong khi đó, họ vừa phải kê khai và nộp thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân trên doanh thu gộp, cộng với chi phí đầu tư phần mềm và thiết bị hóa đơn điện tử, gây áp lực rất lớn.

Kết quả khảo sát cho thấy, 63% số hộ được khảo sát đã phải thu hẹp quy mô, 21% tạm ngừng kinh doanh (đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và tạp hóa), 11% chuyển đổi loại hình và 3% đã phải đóng cửa hoàn toàn.

Kiến nghị không truy thu thuế trước khi hộ kinh doanh chuyển đổi thuế khoán sang tính thuế theo doanh thu. Ảnh: Nguyễn Lê

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kiến nghị Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn chính thức, khẳng định không truy thu thuế đối với giai đoạn trước khi chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế tính trên doanh thu. Đồng thời, cần thiết lập giai đoạn chuyển tiếp tối thiểu một năm, trong đó không áp dụng xử phạt đối với các lỗi kê khai hóa đơn điện tử và miễn, giảm thuế trong 1-2 năm đầu thực hiện.

Việc triển khai áp dụng cũng cần thực hiện theo lộ trình, ưu tiên áp dụng trước với các hộ kinh doanh lớn tại đô thị, sau đó mở rộng sang các hộ nhỏ ở nông thôn. Cùng với đó, cơ quan quản lý tăng cường truyền thông, đào tạo và lấy ý kiến các bên liên quan trong quá trình hoàn thiện chính sách.

Các hỗ trợ về kỹ thuật, như cung cấp miễn phí phần mềm, hóa đơn và thiết lập đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật cần được tăng cường triển khai nhằm thúc đẩy và đảm bảo sự tuân thủ các quy định mới trong giai đoạn đầu cũng như hạn chế đứt gãy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Sẽ cung cấp miễn phí phần mềm kế toán

Trước phản ánh trên, Cục Thuế cho biết, kể từ 1/6/2025, theo quy định tại Nghị định số 70, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng, hộ khoán có doanh thu hằng năm từ trên 1 tỷ đồng phải lập hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế giao cho người mua.

Dữ liệu hóa đơn điện tử đã có trên hệ thống của cơ quan thuế để người bán, người mua có thể tra cứu trên hệ thống mà không cần in hóa đơn ra giấy.

Theo hướng dẫn hiện hành tại Thông tư số 40 của Bộ Tài chính, không có quy định hộ khoán phải lưu giữ hóa đơn, chứng từ mua vào.

Dẫn quy định tại điểm b khoản 4 Điều 13 Thông tư số 40 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Cục Thuế cho hay trường hợp hộ khoán thay đổi quy mô kinh doanh (diện tích kinh doanh, lao động sử dụng, doanh thu) thì phải khai điều chỉnh, bổ sung Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD.

Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế của hộ khoán, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế nếu xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với doanh thu đã khoán thì ban hành thông báo về việc điều chỉnh mức thuế khoán kể từ thời điểm có thay đổi trong năm tính thuế.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có quy định giải pháp hỗ trợ cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh - Cục Thuế thông tin.