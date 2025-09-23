Mới đây mạng xã hội xôn xao thông tin, trong lúc con cháu đang đào móng xây lại nhà thờ họ tại xóm Trại, làng Tốt Động (Chương Mỹ - nay là xã Quảng Bị, Hà Nội) thì phát hiện, khai quật ra khoảng 1 tạ tiền và 1 thanh kiếm cổ, ước tính niên đại hàng trăm năm lịch sử.

Hình ảnh kho tiền được một số trang mạng đăng tải, chia sẻ

Một trang mạng xã hội với lượng người theo dõi lớn dẫn lại thông tin trên kèm theo nội dung: "Tại Ngôi nhà thờ cổ họ Nguyễn Trọng - Xóm Trại làng Tốt Động (Chương Mỹ - Hà Nội), các con cháu trong lúc đào móng xây lại nhà thì phát hiện khai quật ra khoảng 1 tạ tiền và 1 thanh kiếm cổ, ước tính niên đại hàng trăm năm lịch sử.

Tra ngược lại lịch sử vào ngày 5-7 tháng 11 năm 1426, tại địa danh Tốt Động đã diễn ra trận đánh giữa nghĩa quân Lam Sơn và quân đội nhà Minh. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, khoảng hơn 50.000 quân Minh bị giết, 10.000 bị bắt và "vô số" khác chết đuối khi bỏ chạy trong trận đánh này.

Rất có thể trong lúc binh đao loạn lạc ấy, các cụ đã đem tiền bạc đi cất giấu nhưng bẵng đi thế nào đến hàng trăm năm sau mới được con cháu trong họ tìm thấy".

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet về thông tin trên, bà Tô Thị Đào – Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bị khẳng định, nội dung này thực chất đã xuất hiện từ vài năm trước, không có gì mới, gần đây người ta chỉ đăng lại trên mạng xã hội.

Như vậy, “kho tiền Tốt Động” gây sốt cộng đồng mạng mới đây thực chất là thông tin cũ được "làm nóng" trở lại, chứ không phải phát hiện khảo cổ mới.