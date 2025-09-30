Trận mưa lớn sáng 30/9 do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) đã khiến hàng loạt tuyến phố Hà Nội chìm trong biển nước, khiến hàng loạt xe ô tô không thể di chuyển, thậm chí là mắc kẹt giữa làn nước ngập sâu.

Trên các hội nhóm mạng xã hội, không ít hình ảnh xe ô tô, kể cả những mẫu xe sang như Mercedes, BMW thậm chí là cả những chiếc xe siêu sang như Rolls-Royce trị giá hàng chục tỷ đồng cũng bị mắc kẹt giữa biển nước ngập sâu khiến người chứng kiến không khỏi xót xa.

Một chiếc MINI Cooper không kịp di chuyển khi mưa ngập quá nhanh. Ảnh: Tú Nguyễn

Chiếc BMW X5 cố gắng di chuyển qua chỗ ngập tại tuyến phố Nguyễn Lương Bằng. Ảnh: Ngô Dũng

Tại phố Đào Tấn, nhiều tài xế ô tô đắn đo để đi tiếp hay dừng khi gặp cảnh ngập mênh mông phía trước mặt. Trong số này, nhiều xe bị chết máy giữa làn nước. Ảnh: Thạch Thảo

Nhiều chủ xe buộc phải để xe lại chờ nước rút để cứu hộ xe về xưởng. Ảnh: Thế Thắng/OFFB

Một chiếc Rolls-Royce Phantom không thể di chuyển khi nước đã ngập sâu. Ảnh: Trọng Trinh/OFFB

Tuy nhiên, trong cảnh nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội ngập sâu, không ít chủ xe vẫn "liều mạng" phi qua, có xe thoát nạn thành công nhưng cũng có xe xấu số khiến chủ xe phải trả "học phí" đắt đỏ cho các tình huống này.

Một chiếc Toyota Land Cruiser lội qua vùng ngập sâu tại khu vực Thái Hà. Nguồn: Huệ Minh

Một chiếc xe MG ZS cố gắng lội qua vùng nước sâu nhưng bất thành. Nguồn: Beatvn

Hiện tại, dù đã hơn 20h tối nhưng tình trạng đường ngập nước tại nhiều tuyến phố vẫn chưa được giải quyết khiến cho giao thông vẫn đang rơi vào trạng thái tê liệt.

Đoạn cầu vượt Láng Hạ vẫn đang trong tình trạng ngập sâu. Ảnh: Đức Hoàng

Tình trạng ù tắc tại tuyến đường Nguyễn Xiển giao Phạm Tu. Ảnh: Dương Dương/OFFB