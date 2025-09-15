Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Group, doanh số của phân khúc xe MPV trong tháng 8/2025 đạt 3.570 xe, giảm 26,4% so với tháng trước. Ngoài việc hầu hết các mẫu xe trong phân khúc đồng loạt sụt giảm, kết quả này còn chịu tác động không nhỏ bởi kết quả bán hàng không mấy khả quan của mẫu xe dẫn đầu Mitsubishi Xpander.

Trong tháng 8/2025, Mitsubishi Xpander bán được 906 xe, giảm 41,7% so với tháng trước. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp, mẫu xe MPV này sụt giảm doanh số cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại đối với mẫu xe "gà đẻ trứng vàng" của Mitsubishi.

Doanh số lũy kế 8 tháng năm 2025 đạt 10.646 xe, tuy bỏ xa đối thủ xếp sau là Toyota Innova Cross (4.739 xe) nhưng Mitsubishi Xpander đã không còn giữ được danh hiệu xe bán chạy nhất toàn thị trường khi để rơi vào tay mẫu Ford Ranger.

Xpander - mẫu xe chủ lực của Mitsubishi đã tháng thứ 2 liên tiếp ghi nhận sụt giảm doanh số dù vẫn giữ ngôi đầu phân khúc. Ảnh: MMV

Với sức mua giảm trong 2 tháng qua, hãng xe Nhật Bản liên tục đưa ra những chính sách để kích cầu đối với Xpander hòng lấy lại phong độ trước các đối thủ cạnh tranh. Giá bán của mẫu xe này hiện đang dao động từ 560 - 698 triệu đồng và đang được hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ, tương ứng trị giá 28-66 triệu đồng.

Xếp thứ 2 phân khúc MPV trong tháng 8 này là Toyota Veloz Cross với 639 xe đã bán, giảm gần 21% so với tháng trước. Thế nhưng lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng doanh số của mẫu xe này mới đạt 4.593 xe, vẫn xếp sau người anh em Innova Cross.

Toyota Veloz Cross vẫn đang miệt mài bám đuổi đối thủ dù khoảng cách vẫn còn cách xa. Ảnh: Toyota

Để bám đuổi Mitsubishi Xpander, Toyota cũng liên tục hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 72,7-75 triệu đồng nhằm giữ chân khách hàng. Giá bán hai phiên bản Veloz Cross hiện ở mức 638-660 triệu đồng.

Toyota Innova Cross xếp ở vị trí thứ 3 trong tháng 8/2025 với doanh số bán hàng đạt 577 xe, giảm 19,5% so với tháng trước. Tổng doanh số cộng dồn 8 tháng năm 2025 đạt 4.739 xe.

Toyota Innova Cross vẫn đang là mẫu xe bán chạy thứ 2 trong phân khúc MPV tính theo doanh số năm. Ảnh: TMV

Dù bị người em Veloz Cross vượt mặt trong 4 tháng liên tiếp nhưng tính theo doanh số lũy kế 8 tháng đầu năm, Innova Cross vẫn đứng ở vị trí thứ 2 toàn phân khúc dù mẫu xe này không hề được hưởng ưu đãi từ hãng. Toyota Innova Cross hiện có hai phiên bản: bản xăng 2.0 V (810 triệu đồng) và hybrid 2.0 HEV (990 triệu đồng).

Với doanh số bán hàng tháng 8/2025 chỉ đạt 263 xe, giảm 34% so với tháng 7, KIA Carnival tụt xuống vị trí thứ 4 trong top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng. Trong khi đó, doanh số cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 8 của mẫu MPV cỡ lớn này đã đạt 3.232 xe.

KIA Carnival vẫn có được một lượng khách hàng nhất định ưa chuộng dòng xe này. Ảnh: Thaco

Tuy vẫn là con số khiêm tốn so với các đối thủ xếp trên nhưng cần nhớ rằng KIA Carnival hiện là mẫu xe có giá bán cao nhất trong phân khúc xe MPV cỡ lớn phổ thông, từ 1,299-1,849 tỷ đồng. Hiện tại, hãng xe Hàn Quốc đang ưu đãi 15 triệu đồng cho bản Signature 7 chỗ trong khi bản 1.6 Turbo Hybrid Signature 7S​ có mức ưu đãi cao nhất 65 triệu đồng.

Thực tế, giống như Toyota Innova Cross, mẫu xe này rất hiếm khi được hãng ưu đãi. KIA Carnival vẫn được nhiều người dùng ưa chuộng nhờ không gian rộng rãi và trang bị tiện nghi cao cấp phù hợp với đại gia đình đông người.

Với doanh số bán hàng trong tháng 8/2025 đạt 259 xe, giảm 22,2% so với tháng 7, Honda BR-V vẫn tiếp tục duy trì vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8, mẫu xe MPV cỡ nhỏ này của Honda đã bán được 2.570 xe - con số đủ an toàn để Honda BR-V giữ vững vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng phân khúc xe MPV 8 tháng đầu năm.

Giá bán cao là nguyên nhân khiến Honda BR-V khó cạnh tranh được với các đối thủ trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ. Ảnh: HVN

Hiện tại, giá bán của Honda BR-V từ 629-705 triệu đồng, cao hơn so với các đối thủ xếp trên. Đây được xem là lý do mẫu xe này khó có thể bứt phá được doanh số bán hàng. Dù vậy, để cải thiện sức mua, mẫu MPV 7 chỗ của Honda cũng đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Ở nửa sau bảng xếp hạng, các vị trí lần lượt thuộc về KIA Carens (232 xe), Hyundai Stargazer (228 xe), Suzuki XL7 (219 xe), Hyundai Custin (118 xe) Avanza (80 xe). Các vị trí này cũng không thay đổi so với tháng 4 trước đó. Ở cuối bảng xếp hạng là Toyota Innova và Toyota Alphard đều ghi nhận đà giảm khi chỉ bán được lần lượt là 28 xe và 21 xe.

