Làn sóng di chuyển toàn cầu

Từ các sân bay trung chuyển ở châu Âu, Bắc Mỹ đến những “điểm nóng” hàng không châu Á - Thái Bình Dương, lưu lượng di chuyển quốc tế bước vào giai đoạn sôi động nhất năm, khi dòng hành khách phủ kín cả các đường bay nội địa lẫn quốc tế. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo, năm 2025, lượng hành khách đi máy bay trên toàn thế giới có thể chạm mốc 5,2 tỷ lượt, tăng gần 7% so với năm 2024 và lần đầu tiên vượt ngưỡng 5 tỷ khách mỗi năm.

Sự bùng nổ nhu cầu đi lại cũng kéo theo làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ của các hãng hàng không chi phí thấp (Low Cost Carrier - LCC), khi ngày càng nhiều hành khách lựa chọn vé của các hãng bay này trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Theo Công ty Nghiên cứu và tư vấn thị trường toàn cầu Mordor Intelligence, hơn 1,4 tỷ lượt khách toàn cầu đã chọn bay cùng các hãng LCC trong năm 2025, tăng gần 10% so với năm trước. Cùng với đó, mức độ hài lòng trung bình đối với các hãng LCC trong năm 2024 đạt 7,3/10, cho thấy trải nghiệm bay ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu của nhóm khách hàng cá nhân.

Không chỉ mang lại mức giá dễ tiếp cận, các hãng LCC còn sở hữu lợi thế với mạng bay phủ rộng tại các sân bay thứ cấp, tần suất chuyến dày và khả năng xoay trở linh hoạt trên các chặng ngắn - trung bình. Nhờ đó, các hãng LCC dần khẳng định vị thế “xương sống” của thị trường nội địa tại nhiều quốc gia, đặc biệt trong các giai đoạn khi nhu cầu tăng đột biến.

‘Săn’ vé máy bay tiết kiệm dịp Tết

Thị trường hàng không Việt Nam đã khởi động sớm mùa cao điểm Tết Nguyên đán 2026 với làn sóng đặt vé từ tháng 9/2025. Trên các đường bay trục và những chặng thăm thân, nhiều chuyến trong các ngày cận Tết đã ghi nhận tỷ lệ lấp đầy vượt 80%. Một số đường bay chặng TP.HCM - Hà Nội, TP.HCM - Đà Nẵng hay TP.HCM - Vinh thậm chí bắt đầu xuất hiện tình trạng khan hiếm vé phổ thông ở các khung giờ cao điểm.

Trong bối cảnh giá vé Tết bắt đầu “nóng”, nhiều hành khách cho biết việc đặt sớm và theo dõi các chương trình ưu đãi, lựa chọn vé tiết kiệm giúp họ giảm đáng kể chi phí.

Chị Nguyễn Thu Vân (TP.HCM) cho biết, chị ưu tiên săn vé Vietjet bởi hãng bay này thường xuyên tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho tất cả các chặng bay. “Do đặc thù công việc, mọi năm tôi thường phải mua vé sát ngày nên vé cho kỳ nghỉ Tết của hai vợ chồng có lúc lên hơn 20 triệu đồng, thật sự là khoản chi rất lớn so với thu nhập bình quân. Năm nay tôi theo dõi sát các chương trình khuyến mãi của Vietjet, nên đặt sớm và săn được vé giá rất tốt. Nhiều bạn bè tôi giờ vẫn lo vì giá vé phổ biến của các hãng khác đã lên tới 7-8 triệu đồng một chiều”, chị Vân chia sẻ.

Cũng xác định mua vé giá tiết kiệm, anh Hoàng Quốc Dũng (Đồng Nai) cho biết anh đã mua được vé chặng TP.HCM - Hà Nội để cả gia đình về quê Bắc Ninh ăn Tết. “Tôi mua được vé Vietjet có mức giá thấp hơn so với mặt bằng chung và nghe nói hãng đã bổ sung thêm tàu bay phục vụ giai đoạn cao điểm Tết nên tôi rất yên tâm chờ đợi đến ngày bay”, anh Dũng nói.

Hiện tại, Vietjet liên tục triển khai các chương trình ưu đãi lớn như vé 0 đồng theo khung giờ, ưu đãi ngày đôi, chuỗi mega - mini livestream “săn” triệu vé 0 đồng cùng nhiều gói vé Tết kèm quà tặng độc quyền, góp phần “hạ nhiệt” áp lực chi phí cho hành khách trong mùa cao điểm.

Ngoài các chương trình khuyến mãi đối với hạng vé phổ thông, Vietjet cũng có các hạng vé lý tưởng cho hành khách cần sự linh hoạt tối đa trong hành trình, gồm hạng vé Skyboss ưu đãi phòng chờ, ưu tiên làm thủ tục, miễn cước hành lý, phục vụ suất ăn 5 sao và xe đưa đón riêng ra tàu bay…; hạng vé Deluxe miễn phí hành lý ký gửi, cho phép chọn chỗ ngồi và thay đổi ngày, giờ, chặng bay…

Vietjet cũng là một trong những hãng hàng không đã bổ sung thêm nhiều tàu bay với 22 tàu bay phục vụ nhu cầu hồi hương, thăm thân và du lịch mùa Tết của hành khách.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Vietjet đã chuyển sang tự đảm nhiệm toàn bộ khâu phục vụ mặt đất. Việc chủ động vận hành khai thác tại các sân bay lớn giúp hãng giảm đáng kể tình trạng đông đúc vào giờ cao điểm và mang đến trải nghiệm di chuyển thông thoáng, liền mạch hơn cho hành khách ngay cả trong các giai đoạn lưu lượng tăng mạnh.

Tết luôn là giai đoạn cao điểm nhất trong năm của ngành hàng không nên việc lập kế hoạch đi lại và mua vé sớm sẽ giúp hành khách có những tấm vé tiết kiệm, sẵn sàng cho những chuyến bay sum vầy, đoàn tụ và du Xuân.

Thu Loan