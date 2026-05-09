Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc ngày 7/5 chủ trì cuộc họp với tỉnh Hà Tĩnh, một số bộ, ngành, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về thực trạng, khó khăn, vướng mắc của dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê - Hà Tĩnh.

Tại thông báo ngày 28/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo về dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê. Theo đó, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý dứt điểm các kiến nghị của tỉnh Hà Tĩnh về dự án mỏ sắt Thạch Khê trong tháng 5.

Trước đó, Bộ Chính trị đã giao Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan thực hiện phương án giải quyết các thủ tục xử lý dự án mỏ sắt Thạch Khê theo quy định của pháp luật; không hợp thức hóa sai phạm; bảo đảm hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí tài sản, tài chính của Nhà nước; xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra sai phạm khi thực hiện dự án.

Chính phủ cũng đã có nhiều chỉ đạo về nội dung này nhưng đến nay dự án vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định kiến nghị chấm dứt dự án đã được phê duyệt để lập dự án đầu tư mới, đáp ứng yêu cầu khắc phục những tồn tại của dự án trước đây. Nhà đầu tư mới phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, tài chính; sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên. Hà Tĩnh cũng chủ động xử lý những tồn tại của dự án thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (KTV), Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê đều mong muốn được tái cơ cấu dự án để tiếp tục thực hiện hoặc có phương án xử lý tài sản, tài chính đối với khoản chi phí đã đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc kiến nghị tách việc xử lý dự án hiện hữu với phương án triển khai tiếp theo. Đối với dự án hiện hữu, cần làm rõ các vấn đề pháp lý, chi phí, tài sản, nghĩa vụ, trách nhiệm và phương án chấm dứt hoặc chuyển tiếp. Trong bối cảnh mới, việc triển khai dự án chỉ được xem xét khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về pháp lý, kỹ thuật, tài chính, môi trường, công nghệ và nhà đầu tư có đủ năng lực.

Đồng tình với quan điểm này, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho rằng việc chấm dứt dự án, khắc phục các tồn tại, vi phạm được chỉ ra trong quá trình kiểm tra, thanh tra cần thực hiện đúng quy định pháp luật.

Với việc lập dự án mới, lựa chọn nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, định hướng phát triển của địa phương.

Càng kéo dài càng thiệt hại, lãng phí

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã có kết luận rất rõ về dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê. Vì vậy, các cơ quan tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kết luận của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Dự án đã dừng rất lâu, càng kéo dài càng thiệt hại, lãng phí, trong đó có phần vốn nhà nước tại TKV. Vì vậy, "thời điểm bây giờ là thời điểm chậm nhất rồi", không thể chậm hơn nữa.

Phó Thủ tướng thường trực cho biết, qua nhiều cuộc họp và nhiều chỉ đạo của Chính phủ, đến nay quan điểm của tỉnh Hà Tĩnh, TKV và Bộ Tài chính, các bộ, ngành đều đã rất rõ, hồ sơ, tài liệu cũng đã đầy đủ. Các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần gửi ý kiến để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 15/5.

Phó Thủ tướng thường trực quán triệt tinh thần xử lý cũng tương tự các dự án khó khăn, vướng mắc khác theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội đó là "không hợp thức hóa sai phạm; sai phạm đến đâu xử lý đến đó; đồng thời vẫn tiếp tục triển khai các quy trình, thủ tục cần thiết".

Phó Thủ tướng thường trực cho rằng trường hợp dừng dự án nhằm lựa chọn nhà đầu tư mới thì cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như có năng lực, nhà máy chế biến sâu, bảo đảm công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu về môi trường, xử lý được những tồn tại cũ của dự án và giải quyết hài hòa quyền lợi các bên liên quan...