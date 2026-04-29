Chiều 29/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Bộ Xây dựng.

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ các định hướng lớn, mà trước hết là cần tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, kịp thời tháo gỡ "điểm nghẽn", giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Bộ Xây dựng cần tập trung hoàn thành việc cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ và thời gian giải quyết. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thủ tướng: Bộ Xây dựng cần đi đầu trong giải ngân vốn đầu tư công.

Về công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, Thủ tướng yêu cầu triển khai hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ các nội dung, yêu cầu theo kết luận của Bộ Chính trị, trong đó cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn toàn quốc, bảo đảm tối ưu việc sắp xếp không gian phát triển phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Xây dựng tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có mức giá phù hợp; kiểm soát hợp lý các phân khúc. Đồng thời, Bộ Xây dựng điều phối chung, tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai và vốn đầu tư; hoàn thành mục tiêu xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trước năm 2030, rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho nhà đầu tư, kiểm soát bảo đảm đúng đối tượng người mua.

Thủ tướng lưu ý về việc hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng, chủ động hướng dẫn các địa phương theo thẩm quyền; tiếp tục rà soát các vướng mắc phát sinh liên quan đến vật liệu của các dự án để kịp thời xử lý. Các địa phương phải cam kết và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xây dựng cho dự án đầu tư công, kiên quyết cắt vốn nếu không đảm bảo nguyên vật liệu.

Về đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 3,8 triệu tỷ đồng cho cả nhiệm kỳ nhưng đầu tư công chỉ khoảng 20-22%, trong khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế rất cao.

Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cần nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất cơ chế đột phá để thu hút các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước cho đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông. Thủ tướng nêu định hướng về nghiên cứu phương án phát hành trái phiếu Chính phủ của các công trình, dự án cho các nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài nắm giữ với thời hạn dài, từ 15-30 năm.

Theo Thủ tướng, Bộ Xây dựng cần đi đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời trong quá trình thực hiện các dự án hạ tầng giao thông phải đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả trước, trong và sau khi đầu tư, bảo đảm chất lượng, tiến độ và phòng chống tiêu cực, lãng phí, không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả của dự án.

Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực đầu tư các tuyến cao tốc, tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các địa phương tập trung triển khai thi công 18 dự án đang thi công với 1.252km.

Về một số dự án cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo cần có kế hoạch cụ thể triển khai các dự án đường sắt như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, các tuyến đường sắt tại Hà Nội, TPHCM…; tập trung hoàn thành, không để chậm tiến độ, đưa vào khai thác sân bay Long Thành, Gia Bình và các dự án cảng hàng không khác cũng như các dự án cảng biển, đường thủy nội địa…

Lập cơ chế xử lý đất bỏ hoang, thu hồi dự án không triển khai

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ, phương hướng công tác trọng tâm thời gian tới.

Để thực hiện mục tiêu rất cao của năm 2026 và cả nhiệm kỳ, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải hoàn thành ngay hướng dẫn thực hiện phân bổ vốn cho các dự án đầu tư công theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định.

Thủ tướng: Cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh là một giải pháp nhanh nhất, ngắn nhất tác động ngay tới tăng trưởng.

Thủ tướng yêu cầu trong quý 2, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia (ngay sau khi cấp có thẩm quyền có ý kiến về chủ trương điều chỉnh); tập trung số hóa và làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc; lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với Bộ Xây dựng thiết lập cơ chế xử lý đất bỏ hoang, thu hồi các dự án không triển khai theo cam kết; hoàn thiện pháp luật về quản lý đất hiếm…

Trong quý 3, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung nghiên cứu tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 về đất đai và sửa đổi Luật Đất đai; xây dựng chương trình tối đa hóa giá trị sử dụng đất nông nghiệp.

Bộ cũng cần khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai tồn đọng, kéo dài; phối hợp với Bộ Tài chính trong đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm "một việc - một cơ quan - một đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm".