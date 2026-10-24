CSGT tỉnh Lâm Đồng đã xác minh, lập biên bản để xử phạt một tài xế ô tô tải vì có hành vi quay xe trên cao tốc Liên Khương – Prenn.

Ngày 24/10, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã lập biên bản xử phạt tài xế P.H.D. về hành vi quay đầu xe trên cao tốc Liên Khương - Prenn, tuyến đường nối vào cửa ngõ Đà Lạt.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video tài xế xe tải bất chấp nguy hiểm, quay xe trên cao tốc Liên Khương - Prenn.

Xe tải quay đầu trên cao tốc Liên Khương - Prenn. Ảnh: Cắt từ video

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ video là đúng sự thật, không bị cắt ghép.

Hôm 23/10, CSGT đã làm việc với chủ phương tiện là ông N.V.T. (26 tuổi, trú xã Tân Hội). Ông T. xác nhận đã giao xe cho tài xế P.H.D. điều khiển trên cao tốc Liên Khương – Prenn vào thời điểm bị người dân quay video phản ánh.

Tại cơ quan công an, tài xế P.H.D. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế P.H.D. về hành vi quay đầu xe trên đường cao tốc.

Với hành vi vi phạm trên, tài xế sẽ đối diện với mức phạt từ 30 - 40 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.