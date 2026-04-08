Mẫu thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Ngày 8/4, tại Trường Mầm non Hòa Bình, UBND xã Văn Lăng (tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức hội nghị công bố kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm liên quan đến vụ thịt bất thường tại trường.

Tại hội nghị, ông Ngô Văn Tài, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Văn Lăng cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu thịt lợn sử dụng tại trường dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Phát hiện thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Trường Mầm non Hòa Bình.

Cụ thể, mẫu thịt lợn xay được lấy tại trường vào ngày 2/4/2026 đã được cơ quan chuyên môn phân tích và xác nhận có chứa virus gây bệnh. Đây là bệnh nguy hiểm trên đàn lợn, không lây sang người nhưng tiềm ẩn rủi ro về an toàn thực phẩm.

Phụ huynh bức xúc, tạm đình chỉ hiệu trưởng

Trao đổi tại hội nghị, ông Hà Quang Trọng, Chủ tịch UBND xã Văn Lăng, nhận định vụ việc xảy ra tại Trường Mầm non Hòa Bình là đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh.

Ông Trọng nhấn mạnh: “Ngay sau hội nghị này, sẽ tổ chức đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trường Mầm non Hòa Bình”.

Ông Hà Quang Trọng, Chủ tịch UBND xã Văn Lăng phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Trọng, việc kiểm tra sẽ tập trung làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan trong công tác quản lý, kiểm soát nguồn thực phẩm tại nhà trường.

Cũng theo ông Hà Quang Trọng, UBND xã Văn Lăng sẽ tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nguyễn Thị Minh Khoái, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình, nhằm phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.

Đây là biện pháp cần thiết để đảm bảo quá trình làm rõ vụ việc diễn ra khách quan, minh bạch. Trường hợp phát hiện vi phạm, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi kết quả xét nghiệm được công bố, nhiều phụ huynh bức xúc, yêu cầu làm rõ quy trình kiểm soát thực phẩm và trách nhiệm các bên liên quan.

Đại diện UBND xã Văn Lăng đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc của phụ huynh, đồng thời ghi nhận ý kiến để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo làm rõ toàn diện vụ việc

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương liên quan nhằm nắm bắt tình hình và chỉ đạo xử lý.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt trong trường học, là vấn đề quan trọng, gắn trực tiếp với sức khỏe trẻ em. Do đó, thông tin cần được xem xét khách quan, công bố kịp thời, minh bạch, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu kiểm tra toàn diện, làm rõ nguồn gốc thực phẩm, quy trình cung ứng và tổ chức bữa ăn tại trường.

Bên cạnh việc điều tra vụ việc cụ thể, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương xác định công tác an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, không được chủ quan, lơ là.

Các địa phương cần tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, từ nguồn cung đến bếp ăn tập thể, đồng thời công khai thông tin vụ việc minh bạch, kịp thời.