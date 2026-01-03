XEM CLIP:

Ngày 3/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết qua ứng dụng VNeTraffic, đơn vị nhận được phản ánh về một trường hợp ô tô biển xanh “vượt ẩu” trên đường đèo, suýt gây ra tai nạn giao thông. Cục CSGT đã yêu cầu Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai xác minh, làm rõ.

Hình ảnh ô tô vượt ẩu trên đường đèo. Ảnh chụp màn hình

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai) xác định người điều khiển ô tô biển xanh mang BKS 27A-006.XX là Nguyễn Hùng T. (SN 1972, trú tại tỉnh Điện Biên). Đồng thời, lực lượng CSGT xác định phương tiện này thuộc quản lý của một đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Quá trình làm việc, lái xe Nguyễn Hùng T. xác nhận, vào hồi 15h47 ngày 27/12/2025, tại Km 90+050 quốc lộ 4D (thuộc địa phận phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai), đã điều khiển ô tô vi phạm lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

Tài xế T. bị CSGT lập biên bản xử phạt. Ảnh: CACC

Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế Nguyễn Hùng T. về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt. Với lỗi này, người điều khiển phương tiện bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Đại diện Cục CSGT khẳng định, trong xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, không có ngoại lệ.