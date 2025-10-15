XEM CLIP:

Ngày 15/10, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa giao Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức ngăn chặn, truy xét, xác minh, làm rõ nhóm thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, bốc đầu, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, tối 14/10, đường dây nóng của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) nhận được phản ánh về nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, bốc đầu... tại khu vực chung cư Anland (phường Dương Nội, Hà Nội).

Nhóm thanh niên bốc đầu xe bị người dân ghi hình. Ảnh chụp màn hình

Ngay khi nhận được thông tin, Cục CSGT đã giao Phòng CSGT Hà Nội vào cuộc để ngăn chặn, giải tán nhóm thanh, thiếu niên nêu trên và tổ chức truy xét, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của nhóm này.

Cũng theo Cục CSGT, các bậc phụ huynh của nhóm thanh, thiếu niên nêu trên nếu xem được clip thì chủ động liên hệ với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội để phối hợp quản lý con em mình.