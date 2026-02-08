Trong các ngày 6 và 8/2, CLB Liên kết trẻ Việt Nam, Thanh tra tỉnh Phú Thọ cùng Nhóm Ứng cứu thiên tai ba miền và các đơn vị liên quan đã tổ chức chuỗi hành trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”. Đây là năm thứ 12 chương trình được tổ chức, nhằm chia sẻ, hỗ trợ đồng bào và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” với chủ đề “12 năm hành trình cùng thiếu nhi vùng cao”, Ban tổ chức đã vận động các nguồn lực để trao 3.000 suất quà tới đồng bào và các em thiếu nhi tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Khởi động chuỗi chương trình, Ban tổ chức tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã Quy Đức (Phú Thọ). Ảnh: P.Đ

Khởi động chuỗi chương trình, Ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: tổ chức bữa cơm đoàn viên Tết sớm và trao tặng 500 suất quà Tết; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo tại xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ - một trong những địa phương còn nhiều khó khăn của tỉnh.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình giao lưu lửa trại thanh niên với đồng bào vùng cao, mang chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam - Vững tin theo Đảng”, hướng tới tinh thần tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Anh Nguyễn Phúc Đại, Chủ nhiệm CLB Liên kết trẻ Việt Nam, Trưởng ban tổ chức chuỗi chương trình cho biết, hành trình 12 năm đồng hành cùng đồng bào và thiếu nhi vùng cao là chặng đường chứa đựng nhiều cảm xúc. Những sẻ chia yêu thương từ các đơn vị, mạnh thường quân đã góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, kịp thời cho người dân trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về; qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực và niềm tin cho các hoàn cảnh khó khăn.

Chuỗi hoạt động “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” sẽ tiếp tục trao tặng hàng nghìn suất quà Tết tại nhiều địa phương. Các phần quà gồm: chăn ấm, áo khoác phao, vở học tập, lương thực, thực phẩm, bánh kẹo ngày Tết, bánh chưng xanh truyền thống và nhiều phần quà ý nghĩa khác, được trao tận tay các em nhỏ vùng cao.