Xuân Son bỏ dở buổi tập ở tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik tái mặt
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương ngay ở buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho trận tái đấu Malaysia.
Sáng 21/3, Hoàng Hên, Xuân Son cùng các đồng đội hội quân tuyển Việt Nam, sẵn sàng cho trận giao hữu với Bangladesh và đặc biệt mà màn tái đấu Malaysia.
Tuyển Việt Nam đăt mục tiêu chiến thắng ở cả 2 trận gặp Bangladesh và Malaysia, tuy nhiên HLV Kim Sang Sik lại đang đối mặt với chẳng ít thách thức phía trước.
Tiến Linh nhường Khoa Ngô đá penalty, pha lập công duy nhất trên chấm 11m của cầu thủ Việt kiều giúp CA TPHCM đánh bại Đồng Nai để giành quyền vào bán kết Cúp Quốc gia.