Chiều 21/3, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung FIFA Days tháng 3, chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (26/3) và tái đấu Malaysia vào ngày 31/3.
Do một số CLB vẫn đang thi đấu Cúp Quốc gia và trận đá bù vòng 13 V-League nên quân số tuyển Việt Nam chỉ có 10 cầu thủ, trong đó có 1 thủ môn là Trung Kiên.
Dù là buổi tập đầu tiên, nhưng Xuân Son và các đồng đội rất tích cực thực hiện giáo án của BHL.
Xuân Son đạt phong độ cao trước khi lên tuyển. Anh ghi 10 bàn thắng trên mọi đấu trường kể từ ngày trở lại sau chấn thương.
Sau khoảng 20 phút, Xuân Son bất ngờ bị đau ở đùi trái.
Bác sĩ lập tức yêu cầu tiền đạo Thép Xanh Nam Định nghỉ tập để tránh nguy cơ chấn thương nặng.
Dù vậy, chấn thương của Xuân Son khiến nhiều người lo lắng.
HLV Kim Sang Sik như "đứng hình" khi chân sút chủ lực Xuân Son bị đau, có nguy cơ lỡ trận gặp Malaysia.
Tân binh Hoàng Hên hoà nhập nhanh với tuyển Việt Nam.
Anh khẳng định mình sẵn sàng thi đấu ở trận gặp Malaysia sắp tới.