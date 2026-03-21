Thách thức

Nhìn vào danh sách 23 cầu thủ vừa được công bố, không khó để nhận ra HLV Kim Sang Sik vẫn ưu tiên sự an toàn. Phần lớn những cái tên được triệu tập đều là những gương mặt thân quen, đã "ăn cơm tuyển" nhiều năm, giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc không phải xáo trộn quá nhiều về bộ khung nhân sự.

Nhưng với một số tân binh như Văn Hậu, Đình Trọng hay đặc biệt Hoàng Hên bắt buộc thuyền trưởng tuyển Việt Nam phải kiểm chứng về phong độ và khả năng hòa nhập. Đây không chỉ là bài toán chuyên môn, mà còn liên quan đến cách vận hành tổng thể của toàn đội, buộc HLV Kim Sang Sik phải điều chỉnh tính toán một cách kỹ lưỡng.

Không có nhiều xáo trộn trong danh sách tập trung của tuyển Việt Nam

Thế nhưng, khó khăn lớn nhất của nhà cầm quân người Hàn Quốc lúc này chính là thời gian. Theo kế hoạch, ngày 21/3 là đội hội quân, nhưng thực tế, sẽ phải đợi thêm vài ngày nữa mới có đủ quân số khi một nhóm trụ cột tuyển Việt Nam còn bận thi đấu tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia.

Với chỉ vỏn vẹn vài buổi tập đầy đủ, việc thử nghiệm các sơ đồ chiến thuật mới hay lắp ghép nhân sự thực sự không dễ, nên mọi phép tính đều phải đạt độ chính xác tối đa ngay từ đầu.

HLV Kim Sang Sik cần trổ tài

Trong cái khó ló cái khôn, HLV Kim Sang Sik dường như đã có những tính toán riêng để thích nghi với hoàn cảnh. Việc triệu tập một số lượng lớn các cầu thủ từ CLB Công an Hà Nội không đơn thuần là ngẫu nhiên. Đây chính là "chìa khóa" để giải quyết bài toán thiếu hụt thời gian chuẩn bị ở đợt tập trung cho FIFA Days tháng 3.

Nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn phải đối mặt với chẳng ít khó khăn

Bằng cách sử dụng các cầu thủ vốn đã quá am hiểu lối đá của nhau tại CLB làm nòng cốt, HLV Kim Sang Sik có thể xây dựng một trục xương sống vững chắc cho tuyển Việt Nam ở 2 trận đấu sắp tới.

Sự ăn ý giữa các vị trí được trải dài từ thủ môn, hàng thủ đến tuyến giữa của nhóm cầu thủ này sẽ giúp tuyển Việt Nam vận hành trơn tru mà không cần quá nhiều thời gian rèn giũa các bài phối hợp nhóm. Lối chơi xoay quanh "trục CAHN" sẽ là điểm tựa để thuyền trưởng tuyển Việt Nam thực hiện các điều chỉnh vệ tinh xung quanh.

Người hâm mộ đang chờ đợi tài ứng biến của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Không cần những cuộc cách mạng rầm rộ, điều tuyển Việt Nam cần lúc này là sự thực dụng và hiệu quả.

Một chút biến tấu từ những quân bài cũ, kết hợp với việc khơi gợi bản năng chiến đấu của các tân binh, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể giúp tuyển Việt Nam vượt qua những thử thách là Bangladesh và Malaysia trước khi tính toán các kế hoạch tiếp theo cho đội nhà.