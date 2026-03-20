"Chiều cao hiện tại giúp tôi tự tin tranh chấp bóng bổng. Tôi cũng không ngại va chạm. Dù vậy, tôi bị hạn chế ở khả năng xoay xở. Đó là điểm yếu mà tôi cần cải thiện nhiều", trung vệ Đinh Quang Kiệt cho biết.

Với chiều cao 1m96, Quang Kiệt là cầu thủ cao nhất U23 Việt Nam. Một trong những điểm đặc biệt ở Quang Kiệt là khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Anh tiết lộ bản thân từng được đẩy lên đá cao nhất trên hàng công tại HAGL khi cần.

“Ở CLB, khi cần thiết tôi vẫn có thể lên đá tiền đạo để tham gia các tình huống đánh đầu hoặc cố định. HLV cần tôi ở đâu thì tôi có thể thi đấu ở đó”, trung vệ sinh năm 2007 nói.

Ở đợt tập trung này, U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế CFA 2026 tại Trung Quốc, chạm trán các đối thủ mạnh là Triều Tiên, Thái Lan và chủ nhà. Quang Kiệt tự tin cho biết: “Các đối thủ đều rất mạnh, nhưng U23 Việt Nam luôn sẵn sàng, anh em hỗ trợ và trao đổi với nhau trên sân, điều đó giúp thi đấu thoải mái hơn”.

U23 Việt Nam thi đấu nội bộ vào chiều mai 21/3, sau đó HLV Đinh Hồng Vinh rút gọn danh sách vào ngày 22/3, trước khi toàn đội lên đường sang Trung Quốc dự Giải CFA Team China 2026 vào ngày 23/3.