Tiền đạo Nguyễn Xuân Son toả sáng với cú đúp góp công giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1. Bàn thắng cũng chính là cách mà tiền đạo CLB Thép Xanh Nam Định chứng minh đang đang có phong độ tốt và luôn khát khao thể hiện.

Tiền đạo tuyển Việt Nam cho biết: "Trước trận đấu có vài thông tin tôi đánh mất phong độ vì tăng cân. Tôi muốn chứng tỏ cho mọi người rằng mình nỗ lực thế nào cho đội tuyển quốc gia.

Xuân Son toả sáng trong chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Không phải lúc nào một tiền đạo cũng ghi bàn, và tôi rất vui, hạnh phúc với hai bàn thắng hôm nay. Tôi xin cảm ơn sự cổ vũ của các CĐV. Họ tạo ra bầu không khí vô cùng tuyệt vời".

Trong trận thắng Malaysia, Xuân Son nhận được sự hỗ trợ rất tuyệt vời từ người đồng đội cũ ở Thép Xanh Nam Định là Đỗ Hoàng Hên. Tiền đạo sinh năm 1997 dành những lời khen đặc biệt tới Hoàng Hên, anh nói: "Hên là cầu thủ tuyệt vời. bên cạnh đó là những đồng đội như Quang Hải, Hoàng Đức...

Hoàng Hên và Xuân Son chơi rất ăn ý. Ảnh: S.N

Hên kiểm soát trận đấu và chuyền bóng chất lượng cho các tiền đạo. Sự kết nối rất tốt giữa chúng tôi là do cùng nhau thi đấu rất lâu. Đó là điều tốt cho đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên ở trận đấu này các cầu thủ trên sân đều có liên kết với nhau. Với tôi thì bầu không khí từ khán đài góp phần vào chiến thắng. Sân Thiên Trường luôn là như vậy, tôi xin gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ với chiến thắng đẹp này".

