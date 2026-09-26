Tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, niềm vui của đoàn quân HLV Kim Sang Sik không trọn vẹn khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương nặng.

Theo chẩn đoán, Xuân Son bị rách bắp chân, phải nghỉ ít nhất 1-2 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc tiền đạo sinh năm 1997 không thể tiếp tục đồng hành cùng tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Xuân Son tập tễnh rời sân. Ảnh: V.A

Trước đó, trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Philippines, ở phút 60, Xuân Son có dấu hiệu bị đau và phải nằm sân. Sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc, anh không thể tiếp tục thi đấu và tập tễnh rời sân. Nguyễn Hai Long là người thay thế.

Việc Xuân Son dính chấn thương rách bắp chân là một tổn thất lớn với tuyển Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2026, chân sút CLB Thép Xanh Nam Định cùng với Đình Bắc ghi được 5 bàn thắng, giành giải đồng Vua phá lưới.

Mất Xuân Son, HLV Kim Sang Sik buộc phải tính toán lại những phương án tấn công của tuyển Việt Nam trong hành trình còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026.

Trận đấu kế tiếp, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan vào 19h30 ngày 29/9.

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