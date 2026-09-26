Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Philippines - Thành Long chọc khe tinh tế để Minh Hoàng căng ngang đưa bóng chạm lưng hậu vệ Philippines, Đình Bắc ập vào sút tung lưới đối thủ môn Falkesgaard
Video Đình Bắc mở tỷ số cho tuyển Việt Nam
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Ghi bàn:
Việt Nam: Đình Bắc (25')
Đội hình xuất phát Việt Nam vs Philippines
Việt Nam: Patrik Lê Giang, Trương Tiến Anh, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Minh Hoàng, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên
Philippines: Falkesgaard, Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm, Leipold, Ott, Gayoso, Kristensen, Schneider, Aguinaldo, Bailey
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