Tuyển Việt Nam vất vả đánh bại Philippines nhờ pha ghi bàn duy nhất của Đình Bắc, ở lượt trận ra quân tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.
Video highlights Việt Nam 1-0 Philippines:
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Ghi bàn: Đình Bắc (25')
Đội hình ra sân:
Việt Nam: Patrik Lê Giang, Trương Tiến Anh, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Minh Hoàng (Minh Khoa 70'), Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son (Hai Long 60'), Đỗ Hoàng Hên (Khoa Ngô 70')
Philippines: Falkesgaard, Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm, Leipold, Ott, Gayoso, Kristensen, Schneider, Aguinaldo, Bailey
Giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10/2026 trong khung thời gian FIFA Days, quy tụ những đội tuyển mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.
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Phút 25 trận Việt Nam vs Philippines, Thành Long chọc khe tinh tế để Minh Hoàng xâm nhập vòng cấm. Quả tạt của tân binh tuyển Việt Nam đưa bóng chạm người hậu vệ Philippines làm đổi hướng, Đình Bắc ập vào sút tung lưới đối thủ môn Falkesgaard.
Ngay trước khi trận tuyển Việt Nam vs Philippines lăn bóng tại FIFA ASEAN Cup 2026, người hâm mộ nhận thông tin cực vui liên quan tới bản quyền giải đấu này.