Video highlights Việt Nam 1-0 Philippines:

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Ghi bàn: Đình Bắc (25')

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Patrik Lê Giang, Trương Tiến Anh, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Minh Hoàng (Minh Khoa 70'), Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son (Hai Long 60'), Đỗ Hoàng Hên (Khoa Ngô 70')

Philippines: Falkesgaard, Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm, Leipold, Ott, Gayoso, Kristensen, Schneider, Aguinaldo, Bailey

Video Đình Bắc mở tỷ số cho tuyển Việt Nam
Video Đình Bắc mở tỷ số cho tuyển Việt Nam
Phút 25 trận Việt Nam vs Philippines, Thành Long chọc khe tinh tế để Minh Hoàng xâm nhập vòng cấm. Quả tạt của tân binh tuyển Việt Nam đưa bóng chạm người hậu vệ Philippines làm đổi hướng, Đình Bắc ập vào sút tung lưới đối thủ môn Falkesgaard.