“Thép Xanh Nam Định trải qua nhiều trận đấu lớn tại AFC Champions League lẫn Cúp CLB Đông Nam Á. Tôi tin rằng mọi cầu thủ giỏi đều muốn chơi ở những trận đấu có áp lực cao nhất. Vì vậy chúng tôi rất hứng khởi khi tái đấu Selangor.

Ở Malaysia trời mưa nhiều và mặt sân không ở trạng thái tốt nhất nên tôi cảm thấy hơi nặng nề khi thi đấu. Nhưng ở trận lượt về này, mọi điều kiện thuận lợi đều đang đứng về phía chúng tôi. Được chơi trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà là động lực rất lớn. Không chỉ là tôi đang thi đấu cho Thép Xanh Nam Định, mà đội bóng đang đại diện cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi thi đấu trận này vì người hâm mộ Việt Nam”, Xuân Son khẳng định trước trận Thép Xanh Nam Định đọ sức với Selangor, lượt về bán kết Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26.

Xuân Son rất tự tin trước trận bán kết lượt về. Ảnh: T.L

Ở trận lượt đi, Thép Xanh Nam Định thua 1-2, và thầy trò HLV Vũ Hồng Việt rất tự tin có thể đòi nợ đối thủ, giành quyền đá chung kết.

HLV Vũ Hồng Việt đánh giá: "Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận đấu. Tất cả các cầu thủ đều ở trạng thái tốt nhất. Thép Xanh Nam Định có đầy đủ lực lượng để thi đấu với Selangor. Cách biệt một bàn không phải vấn đề quá lớn. Chúng tôi làm mọi cách và dồn toàn tâm toàn lực để đạt được chiến thắng, giành quyền vào chơi trận chung kết.

Ở trận lượt đi, đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa chuyển hóa thành bàn thắng. Dù thua nhưng toàn đội chơi một trận rất tuyệt vời, từ tinh thần, quyết tâm đến cách vận hành lối chơi. Tôi ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ và hy vọng chúng tôi mang tinh thần đó vào trận lượt về để hướng tới chiến thắng.

Họ có những cầu thủ rất hay, đặc biệt là số 7 – đội trưởng, số 11 và số 91. Đây là ba vị trí tấn công chủ đạo với kỹ thuật cá nhân và tốc độ rất tốt. Chúng tôi có những bài tập để cải thiện vấn đề này và tôi tin rằng trận đấu ngày mai Thép Xanh Nam Định làm tốt hơn".

Trận đấu bán kết lượt về Thép Xanh Nam Định vs Selangor lăn bóng vào lúc 17h30 ngày 13/5 trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).