xuan son 6.JPG
Xuân Son có trận đấu đầy cảm xúc khi được thi đấu trên sân Thiên Trường. Dù vậy, anh gặp khá nhiều áp lực trước những nghi ngờ về việc tăng cân và không đạt phong độ tốt nhất.
xuan son 10.JPG
Xuân Son cùng tuyển Việt Nam quyết đánh bại Malaysia, đòi lại món nợ thua 0-4 ở trận lượt đi (được AFC xử thắng 3-0).
xuan son 4.JPG
Trong những phút đầu trận, Xuân Son thi đấu rất nỗ lực nhưng anh không tạo ra nhiều dấu ấn.
duy manh.JPG
Trong khi đó, Duy Mạnh lại là người mở tỉ số cho tuyển Việt Nam.
xuan son 8.JPG
Bàn thắng giúp đội "Những chiến binh sao vàng" cởi bỏ được áp lực.
xuan son 9.JPG
Xuân Son có không ít cơ hội trong trận đấu này.
xuan son 11.JPG
Tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa đến với tiền đạo mang áo số 12 trong 45 phút đầu trận
xuan son 12.JPG
Phải tới phút 52, Hai Long đẩy bóng cho Hoàng Hên thoát xuống rồi tạt bóng ra từ đáy biên để Xuân Son thoải mái đánh đầu đưa bóng về góc thấp làm tung lưới Malaysia lần thứ hai.
xuan son 5.JPG
Xuân Son ăn mừng với hành động đầy ẩn ý của mình.
xuan son 3.JPG
Anh ghi bàn chứng minh mình vẫn là một chân sút đẳng cấp.
xuan son 7.JPG
Phút 59, vẫn là Xuân Son bật cao đánh đầu tung lưới Malaysia, nâng tỉ số lên 3-0.
xuan son 1.JPG
Màn trình diễn điểm 10 trong hiệp 2 của Nguyễn Xuân Son.
xuan son 13.JPG
Xuân Son đáp trả những nghi ngờ tăng cân bằng 2 bàn thắng, góp công giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1.

