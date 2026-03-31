Đội hình ra sân

U23 Trung Quốc: Liu Qiwei, He Yiran, Shongchen, Yang Haoyu, Aihui, Yimingkari, Chen Zeshi, Yuezheng, Rongxiang, Zhijian, Weijie. 

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Nguyên Hoàng, Bảo Long, Quang Vinh, Minh Tâm, Công Phương, Long Vũ, Văn Thuận, Quốc Toàn, Nguyễn Vadim, Quốc Anh.

Bàn thắng: Du Yuezheng 39'

31/03/2026 | 20:40

Kết thúc

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Trung Quốc - Ảnh minh họa (AFC)
31/03/2026 | 20:21

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

31/03/2026 | 20:18

86'

U23 Việt Nam đang cố gắng dồn lên tìm bàn gỡ. Mặc dù vậy, đội chủ nhà đang phòng ngự số đông kín kẽ.

31/03/2026 | 20:10

78'

Yimingkari dứt điểm khó chịu nhưng thủ thành Cao Văn Bình vẫn làm chủ được tình hình.

31/03/2026 | 20:02

70'

Vừa vào sân, tiền đạo Đăng Dương băng xuống tốc độ trước sự kìm kẹp của bộ đôi trung vệ U23 Trung Quốc. Tiếc rằng cú sút cuối cùng chưa trúng khung thành.

31/03/2026 | 20:01

66'

Các cầu thủ Trung Quốc chủ động giảm nhịp độ, nhằm bảo đảm sự chắc chắn bên phần sân nhà.

31/03/2026 | 19:49

58'

Vũ Quốc Anh khiến fan chủ nhà một phen thót tim khi tung cú đá căng bằng chân phải, buộc thủ môn Liu Qiwei phải đổ người cứu thua.

31/03/2026 | 19:46

56'

Nhận bóng chếch bên cánh phải, Văn Thuận quăng chân trái sút chìm đi sạt cột dọc.

31/03/2026 | 19:46

50'

Qau giờ giải lao, U23 Việt Nam đang cố gắng đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ.

31/03/2026 | 19:25

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Trung Quốc - Ảnh: AFC
31/03/2026 | 19:15

39'

Bàn thắng (1-0, Du Yuezheng): Từ khoảng cách gần 30m, Du Yuezheng bắt volley ngẫu hứng đưa bóng bay qua đầu thủ môn Cao Văn Bình, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

31/03/2026 | 19:08

33'

Sau pha xử lý lỗi đầu vòng cấm của cầu thủ áo đỏ, Weijie nã đại bác sấm sét đi hơi cao so với khung thành.

31/03/2026 | 19:02

28'

Các cầu thủ chủ nhà liên tục khoát vào hành lang hai bên cánh. Bảo Long vừa có pha phạm lỗi nguy hiểm khiến đối phương chấn thương.

31/03/2026 | 18:53

16'

U23 Trung Quốc đang kiểm soát bóng tốt hơn nhưng họ đang gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Cao Văn Bình.

31/03/2026 | 18:46

11'

U23 Việt Nam đang dàn thế trận phản công ấn tượng. Long Vũ vừa xâm nhập vòng cấm rồi tung cú đá chéo góc, bóng đi hơi nhẹ.

31/03/2026 | 18:41

6'

U23 Việt Nam nhập cuộc ấn tượng bất chấp sức ép từ số đông khán giả Trung Quốc. Văn Thuận vừa cứa lòng chân trái đầu vòng cấm, bóng đi vọt xà.

31/03/2026 | 18:25

18h35

Trận đấu bắt đầu.

31/03/2026 | 18:13

18h

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam
31/03/2026 | 09:30

16h

Gặp chủ nhà U23 Trung Quốc tiếp tục là một thử thách với U23 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh không đặt nặng vấn đề thành tích, nhưng chắc chắn chơi hết khả năng để có đạt được kết quả như mong đợi trước khi nói lời chia tay giải đấu.

Ở hai trận vừa qua, U23 Trung Quốc cho thấy khả năng triển khai lối chơi đa dạng, tấn công biên rất nguy hiểm. Tuy nhiên, đội bóng này cũng gặp vấn đề ở sự kết nối và tổ chức phòng ngự. So với U23 Việt Nam nhận 2 bàn thua, U23 Trung Quốc phải vào lưới nhặt bóng nhiều hơn 1 bàn. Đây là những điểm yếu mà U23 Việt Nam có thể khai thác. 

Đối đầu với đối thủ được đánh giá mạnh hơn và có lợi thế sân nhà, nhưng nếu chơi hết sức, tận dụng cơ hội và phòng ngự chặt chẽ, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

U23 Việt Nam phơi áo trước U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á hồi đầu năm - Ảnh: AFC
