Sáng 18/9, tại TPHCM, Công ty TNHH MTV An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security – VCS) phối hợp cùng Tập đoàn IEC tổ chức Hội nghị lãnh đạo cấp cao Công nghệ thông tin và An toàn thông tin – CIO CSO Summit 2025.

CIO CSO Summit là sự kiện thường niên, và đây là năm thứ 7 liên tiếp được tổ chức. Chủ đề của hội nghị năm nay là “Chiến lược an ninh mạng - Kiến tạo tương lai bền vững trong kỷ nguyên vận hành quan trọng bởi AI”.

Sau TPHCM, CIO CSO Summit 2025 dự kiến tổ chức tại TP Hà Nội vào ngày 1/10 tới đây. Ảnh: Anh Phương

Ông Nguyễn Sơn Hải - Giám đốc Viettel Cyber Security, cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những vấn đề mới về an toàn thông tin, cần được nhìn nhận và thảo luận một cách thấu đáo.

Theo ông Hải, CIO CSO Summit 2025 mong muốn tạo ra không gian để các chuyên gia cùng nhau thảo luận và chia sẻ phương án trả lời cho những câu hỏi như: Làm sao để sử dụng AI hiệu quả và kiểm soát được rủi ro? Làm thế nào để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam không chỉ theo kịp mà còn tự tin vươn lên về an toàn thông tin?

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, TS. Nguyễn Đức Hiển – Phó Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, cho biết hiện nay, an ninh mạng là điều kiện nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đây cũng là “lá chắn” hữu hiệu bảo vệ hạ tầng quốc gia. Trong khi đó, AI đã được ứng dụng trong hầu hết các ngành, lĩnh vực.

Tại CIO CSO Summit 2025, TS. Nguyễn Đức Hiển cho rằng ngoài vấn đề chính sách, Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương mong muốn lắng nghe nhiều hơn những chia sẻ về giải pháp, kinh nghiệm từ các chuyên gia trong và ngoài nước.

TS. Nguyễn Đức Hiển – Phó Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Phương

Theo Viettel Cyber Security, những năm gần đây, AI đã trở thành một trong những động lực công nghệ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.

AI không chỉ mở ra khả năng dự báo, phát hiện và phản ứng sự cố nhanh hơn, chính xác hơn mà còn bị giới tội phạm công nghệ lợi dụng như một “vũ khí mới”.

Thống kê từ Viettel Threat Intelligence cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2025, tại Việt Nam đã ghi nhận hơn 8,5 triệu tài khoản bị đánh cắp, gần 530.000 cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), 191 vụ lộ dữ liệu với hơn 3 tỷ bản ghi (gấp 3 lần so với năm 2024).

Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều hình thức tấn công mới dựa trên AI, từ email lừa đảo được cá nhân hoá, công nghệ mô phỏng hình ảnh khuôn mặt con người (deepfake) giả mạo đến mã độc tự biến đổi, khiến các hệ thống phòng thủ truyền thống gặp nhiều thách thức.

Tại CIO CSO Summit 2025 còn có sự kiện ra mắt VCS Intel Hub - Cộng đồng chia sẻ tri thức an ninh mạng đầu tiên tại Việt Nam.

Với triết lý “Together we are stronger”, nền tảng VCS Intel Hub kỳ vọng sẽ kết nối doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia để chia sẻ, cung cấp các cảnh báo sớm; đồng thời phối hợp ứng cứu và xây dựng hệ sinh thái tri thức nội địa, tạo điều kiện tối ưu để AI vận hành hiệu quả.