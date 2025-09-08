Security Bootcamp là diễn đàn chuyên sâu về an toàn, an ninh mạng do Hiệp hội Internet Việt Nam – VIA chủ trì tổ chức với mục đích xây dựng và kết nối đội ngũ nhân sự làm an toàn thông tin trong cả nước để cùng trao đổi, chia sẻ những kiến thức và kỹ năng mới nhất.

Trong năm thứ 12 diễn ra, sự kiện an toàn thông tin mạng chuyên sâu Security Bootcamp 2025 có chủ đề “Tái sinh” (Cyber Resilience), được Hiệp hội Internet Việt Nam và cộng đồng Security Bootcamp phối hợp với với Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế - HueIDS tổ chức tại Huế.

Tham gia "Đấu trường An toàn thông tin" tại Security BootCamp, các đội thi vận dụng nhiều nền tảng và giải pháp để bảo vệ hệ thống và khai thác điểm yếu của đối thủ, qua đó nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Diễn ra trong hai ngày 12/9 và 13/9, Security Bootcamp 2025 có 2 hoạt động chính diễn ra song song, đó là: Hội thảo chuyên môn quy tụ các diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng tham gia trình bày và thảo luận về những xu hướng công nghệ mới, các thách thức về bảo mật mạng, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; Đấu trường an toàn thông tin Cyber Security Arena - Một cuộc thi thực tế giúp các chuyên gia nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống tấn công và phòng thủ mạng.

Chia sẻ về chủ đề “Cyber Resilience” cho Security Bootcamp 2025, đại diện Hiệp hội Internet Việt Nam cho hay, Cyber Resilience – khả năng phục hồi của hệ thống trước các cuộc tấn công mạng, đang trở thành một chiến lược trọng yếu trong bảo vệ an toàn thông tin. Mục tiêu của nó là đảm bảo hệ thống vẫn duy trì hoạt động và cung cấp kết quả như mong muốn, bất chấp các cuộc tấn công mạng, được áp dụng cho cả hệ thống phần mềm lẫn phần cứng.

“Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ, tấn công mạng ngày càng tinh vi và khó lường, việc xây dựng năng lực Cyber Resilience không còn là lựa chọn, mà là điều bắt buộc. Các kiến trúc sư trưởng về an toàn, an ninh mạng cho tổ chức hay cho quốc gia, nếu chưa xác định một chiến lược Cyber Resilience rõ ràng, thì đã đến lúc phải bắt đầu”, đại diện Hiệp hội Internet Việt Nam nhấn mạnh.

Cũng theo Ban tổ chức, Security Bootcamp 2025 nhận được sự tham dự và đồng hành của đông đảo các đơn vị và chuyên gia trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam như: Viettel Cyber Security, VNPT Cyber Immunity, Akamai, NetNam, VSEC, Trellix (McAfee), Mi2, Smartnet, Opswat, SSD Labs Vietnam...

Từ nhiều bài đăng ký trình bày, nhóm chuyên gia cộng đồng Security BootCamp đã chọn ra được 24 tham luận sẽ được chia sẻ tại chương trình nhằm mang đến các phương án khả thi và các chia sẻ có tính ứng dụng thực tế từ các diễn giả có uy tín trong lĩnh vực.

Một số đề tài trình bày đáng chú ý tại Security Bootcamp 2025 có thể kể đến như: Kinh nghiệm xây dựng AI Agent để tự động hóa quy trình kiểm thử bảo mật của tổ chức; sử dụng LLM để tạo phần mềm độc hại; OPTITRUST: Kiến trúc Zero Trust tối ưu cho doanh nghiệp nhằm tăng cường phát hiện xâm nhập và hiệu năng vận hành an ninh; Điều tra an ninh mạng và các thủ thuật điều tra; IOT Hacking - Từ lỗi nhỏ đến Root Shell: Hành Trình tìm và khai thác 7+ CVE trên TOTOLINK...

Đặc biệt, diễn ra theo hình thức tấn công - phòng thủ, “Đấu trường An toàn thông tin” tại Security Bootcamp 2025 hứa hẹn sẽ là điểm nhấn kỹ thuật hấp dẫn, nơi các đội thi sẽ trực tiếp đối đầu trong môi trường mô phỏng thực tế.

Mỗi đội sẽ được cấp một máy chủ vật lý cùng hệ thống mạng riêng để triển khai chiến lược phòng thủ và tấn công lẫn nhau. Mỗi đội tối đa gồm 5 thành viên, đòi hỏi phải có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các kỹ năng như Pentest, Redteam, Audit, Hardening, Forensic, Reverse Engineering, Social Engineering...

Tham gia “Đấu trường An toàn thông tin”, các đội sẽ vận dụng nhiều nền tảng và giải pháp để bảo vệ hệ thống và khai thác điểm yếu của đối thủ. Hình thức thi đấu và cách tính điểm sẽ được Ban tổ chức công bố ngay trước khi cuộc thi bắt đầu, nhằm đảm bảo tính bất ngờ và công bằng cho tất cả các đội tham gia.