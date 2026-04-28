Liên quan vụ nam sinh mất tích khi leo núi Tam Đảo, những ngày qua xuất hiện thông tin cho rằng gia đình phải chi tiền để lực lượng cứu nạn tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, lãnh đạo xã Đạo Trù đã lên tiếng bác bỏ.

Cụ thể, ngày 28/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Phú Phương, Bí thư Đảng uỷ xã Đạo Trù khẳng định, thông tin gia đình em Nguyễn Tuấn Anh phải chi tiền cho lực lượng cứu nạn tìm kiếm em Tuấn Anh hoàn toàn là không chính xác.

Theo ông Phương, ngay sau khi tiếp nhận thông tin nam sinh mất liên lạc, địa phương đã huy động tổng lực các lực lượng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Công tác cứu nạn được triển khai theo đúng trách nhiệm, không có việc yêu cầu hay nhận tiền từ gia đình nạn nhân.

Hơn 100 người chia làm 8 mũi, xuyên đêm tìm kiếm nam sinh Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: PP

"Sau khi việc tìm kiếm hoàn tất, gia đình nam sinh ngỏ ý hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia, song đều được từ chối. Việc cứu hộ được xác định là nhiệm vụ của địa phương và các lực lượng chức năng", Bí thư xã Đạo Trù cho hay.

Trước đó, tối 20/4, UBND xã Đạo Trù tiếp nhận trình báo từ bà Nguyễn Thị Hòa (phường Định Công, TP Hà Nội) về việc con trai là Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi) mất liên lạc sau khi cùng nhóm bạn chinh phục đỉnh Tam Đảo Bắc (độ cao 1.592m) từ sáng 19/4. Nhóm này xuất phát từ khu vực dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù).

Sau hơn 30 giờ lạc trong rừng, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nam sinh Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: TD

Đến khoảng 18h cùng ngày, trong lúc di chuyển qua địa hình rừng núi phức tạp, cả nhóm bị lạc Tuấn Anh và không thể liên lạc được.

Đến khoảng 7h ngày 21/4, sau hơn 30 tiếng lạc trong rừng, lực lượng chức năng đã phát hiện nam sinh viên Nguyễn Tuấn Anh ở độ cao khoảng 600m so với mực nước biển. Nam sinh được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Cấm hoạt động leo núi, tắm suối tự phát

Ngay sau vụ việc trên, UBND xã Đạo Trù đã ban hành thông báo nghiêm cấm các hoạt động tự phát như vào rừng, leo núi, tắm suối, tổ chức trekking, camping khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo cảnh báo từ chính quyền xã Đạo Trù, tại địa bàn xã nhiều khu vực rừng núi có địa hình phức tạp, nhiều khe suối, thác nước, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, trượt ngã, lũ quét, sạt lở và lạc rừng. Đặc biệt, các hoạt động tự phát, thiếu kiểm soát dễ gây ra các vụ cháy rừng, mất an ninh trật tự.

Lãnh đạo xã Đạo Trù cho biết, đây là khu vực thuộc rừng quốc gia, nếu để các hoạt động tự phát rất dễ xảy ra cháy rừng, đặc biệt là chuẩn bị vào giai đoạn mùa hè, nắng nóng, hanh khô. Bên cạnh đó, các thác nước, khe suối ở đây cũng tiềm ẩn nguy hiểm, trơn trượt, tiềm ẩn an toàn đến người tham gia các hoạt động tự phát.

Chính vì vậy, địa phương này đã cấm tuyệt đối các hành vi mở lối đi, cắm mốc, phá hoại biển cảnh báo, sử dụng lửa trong rừng. Đồng thời, UBND xã Đạo Trù yêu cầu người dân, du khách không tham gia, không môi giới, tiếp tay cho các hoạt động trái phép; kịp thời báo tin khi phát hiện vi phạm.

Các trường hợp vi phạm nếu gây hậu quả phải tổ chức cứu hộ, cứu nạn sẽ bị xem xét trách nhiệm; cá nhân, tổ chức liên quan có thể bị xử lý theo quy định.