Chiều 27/9, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, tại khu vực đồi ở thôn Rooc Mẹt vừa xuất hiện vết nứt bất thường, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Vết nứt có chiều rộng từ 5 - 15cm, sâu khoảng 50cm, kéo dài gần 200m. Ngay dưới chân đồi là nơi sinh sống của 12 hộ dân với 54 nhân khẩu. Đặc biệt, phía sau nhiều ngôi nhà cũng đã xuất hiện các khe nứt nhỏ, khiến nguy cơ mất an toàn về tính mạng và tài sản càng tăng cao.

Chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường quả đồi xuất hiện vết nứt.

Khu vực xuất hiện vết nứt gần nhà dân thôn Rooc Mẹt.

Trước tình huống khẩn cấp, chính quyền xã đã nhanh chóng vận động, di dời toàn bộ các hộ dân đến nơi ở tạm an toàn tại nhà dân, điểm trường, nhà rông. Đồng thời cắm biển cảnh báo, khuyến cáo bà con hạn chế qua lại khu vực nguy hiểm.

Hiện, UBND xã Đăk Plô cũng đã có văn bản báo cáo, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường để kiểm tra, đánh giá và có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân.

Hiện 12 hộ dân với 54 người sống dưới chân quả đồi bị nứt đã được sơ tán. Ảnh: N.X

Được biết, xã Đăk Plô hiện có 13 thôn với 1.681 hộ dân, được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Đăk Plô, Đăk Man và Đăk Nhoong.

Từ sáng 27/9, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa lớn kéo dài, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất ở khu vực miền núi.