Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), từ đêm qua đến sáng 27/9, nhiều khu vực ở Nghệ An có mưa lớn. Tại TP Vinh (cũ), mưa kéo dài nhiều giờ đã khiến hàng loạt tuyến phố bị ngập sâu.

Nhiều phường, xã ở Nghệ An xuất hiện mưa lớn. Ảnh: T.Lương

Tại tuyến đường 72m (Đại lộ Vinh - Cửa Lò), công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Nghệ An, mưa lớn đã gây ngập sâu. Nước dâng quá nửa bánh xe ô tô, khiến nhiều phương tiện bị chết máy.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò nước ngập sâu. Ảnh: CTV

Anh Nguyễn Bảo Nam (trú tại Hà Tĩnh) cho biết, sáng nay anh lái ô tô ra tuyến đường 72m, Đại lộ Vinh - Cửa Lò để giải quyết công việc cá nhân. Tuy nhiên, đến khoảng 10h, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường ngập sâu, xe của anh bị chết máy và phải nhờ xe cứu hộ hỗ trợ.

Trong khi đó, tại các tuyến phố cũ như Phan Bội Châu, Trường Chinh, Đặng Thái Thân… nước dâng cao gây ngập sâu, khiến việc di chuyển của các phương tiện qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn gây ngập ở TP Vinh (cũ). Ảnh: T.Lương

Lực lượng công nhân môi trường đã có mặt tại các tuyến phố, các điểm bị ngập để khơi thông dòng chảy.

Ô tô di chuyển khó khăn. Ảnh: T.Lương

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, bão số 10 (Bualoi) hiện đang hoạt động ở khu vực miền Trung Philippines với sức gió cấp 11, giật cấp 14, di chuyển nhanh vào Biển Đông. Trong 24 giờ tới, bão được dự báo sẽ mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 15 và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng biển miền Trung.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu cấm toàn bộ tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 5h ngày 27/9. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải khẩn trương tìm nơi tránh trú hoặc vào bờ neo đậu an toàn trước 9h cùng ngày.

Hà Tĩnh sơ tán dân từ 13h hôm nay Tại Hà Tĩnh, nhằm chủ động ứng phó với bão Bualoi, UBND tỉnh đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống bão. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn chi tiết, yêu cầu các địa phương thực hiện ngay phương án sơ tán dân theo kịch bản 3 trong kế hoạch ứng phó thiên tai của tỉnh. Cụ thể, từ 13h ngày 27/9, các địa phương phải khẩn trương tổ chức sơ tán dân và hoàn thành trước 9h ngày 28/9. Dự kiến, toàn tỉnh sẽ di dời 6.556 hộ với 15.706 người tại các khu vực trọng điểm ven biển, cửa sông đến nơi an toàn như trường học, trụ sở UBND, trạm y tế hoặc các công trình kiên cố. UBND tỉnh giao chính quyền cấp xã chủ trì việc sơ tán, đồng thời huy động lực lượng quân sự và công an hỗ trợ để đảm bảo việc di dời diễn ra an toàn, nhanh chóng.