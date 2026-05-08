Xuất khẩu tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc đã tăng vọt trong tháng 3. Các số liệu theo dõi từ hải quan chỉ ra rằng đây là một trong những mức tăng trưởng theo tháng mạnh nhất trong những năm gần đây.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc được Reuters trích dẫn, xuất khẩu pin mặt trời đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 3/2026 khi đạt 3,61 tỷ USD, tăng đột biến 125% so với tháng liền kề trước đó và 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Reuters nhận định cú bứt tốc này bắt nguồn từ một loạt yếu tố kết hợp, bao gồm việc Trung Quốc chấm dứt chính sách hoàn thuế xuất khẩu cho các sản phẩm quang điện vào ngày 1/4, nhu cầu tăng mạnh hơn từ Đông Nam Á và châu Phi, cùng với việc giá bạc tạm thời hạ nhiệt giúp giảm bớt áp lực chi phí sản xuất.

Xuất khẩu tấm pin mặt trời của Trung Quốc bùng nổ trong tháng 3 vừa qua. Ảnh: NEA

Chuyên gia phân tích cấp cao Amy Fang của InfoLink cho biết, Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 37,32 GW tấm pin quang điện trong tháng 3, tăng 123% so với mức 16,75 GW của tháng 2 và tăng khoảng 60% so với mức 23,38 GW của cùng kỳ năm ngoái.

Bà ước tính tổng sản lượng xuất khẩu tấm pin trong quý I đầu năm 2026 đạt 71,42 GW, tăng khoảng 15% so với mức 61,89 GW của cùng kỳ năm 2025.

Theo bà Fang, các số liệu tháng 3 "phản ánh rõ rệt tình trạng tập trung giao hàng trước đợt chuyển đổi chính sách vào tháng 4", với cả tấm pin và tế bào quang điện đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ.

Chuyên gia này cho biết thêm, cơ cấu phân bổ theo khu vực cũng có sự xê dịch: châu Á - Thái Bình Dương đã nhập khẩu khoảng 13,82 GW trong tháng 3, chiếm 37% tổng sản lượng xuất khẩu, lần đầu tiên vượt qua châu Âu. Châu Âu chiếm khoảng 13,05 GW, tương đương 35%, trong khi châu Mỹ và châu Phi mỗi khu vực tiếp nhận khoảng 4,4 GW. Trung Đông xếp cuối với khoảng 1,62 GW.

Bà Fang lưu ý rằng sự phân chia theo khu vực này cho thấy cú hích tháng 3 không bắt nguồn từ sự tăng tốc trên diện rộng của nhu cầu đầu cuối, mà chủ yếu do động thái "chạy nước rút" đẩy hàng đi trước thềm thay đổi chính sách.

Dưới góc nhìn của bà, hoạt động xuất khẩu được nâng đỡ chủ yếu bởi thị trường châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, trong khi châu Phi nổi lên như một thị trường tăng trưởng mới đáng chú ý. Tuy nhiên, sự chú ý đang đổ dồn vào việc liệu sức cầu trong quý II năm nay có đủ để hấp thụ lượng hàng giao sớm này hay không, với trọng tâm chuyển từ "xuất khẩu ồ ạt" sang các bài toán về biến động giá cả, bù đắp chi phí và giải phóng hàng tồn kho.

Phân tích này hoàn toàn khớp với bối cảnh chung của thị trường. Hồi tháng 1, Trung Quốc đã thông báo sẽ bãi bỏ chính sách hoàn thuế GTGT xuất khẩu đối với các sản phẩm quang điện từ ngày 1/4/2026, một động thái được nhiều người dự báo sẽ châm ngòi cho làn sóng đẩy nhanh tiến độ giao hàng ngay trong quý đầu tiên.

Đưa ra một góc nhìn thận trọng hơn, chuyên gia phân tích Jessica Jin từ S&P Global cho biết, đà tăng vọt của xuất khẩu trong tháng 3 có mối liên hệ mật thiết với việc gỡ bỏ chính sách hoàn thuế và biên lợi nhuận của nhà cung cấp được cải thiện nhờ giá bạc giảm.

Tuy nhiên, bà cảnh báo khối lượng xuất khẩu chưa chắc phản ánh nhu cầu thực tế. Một phần hàng hóa có thể được chuyển tới các cơ sở sản xuất ở nước ngoài hoặc các trạm trung chuyển, thay vì đi thẳng đến thị trường tiêu thụ.

