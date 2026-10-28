Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 888,03 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ; thu ngân sách ngành Hải quan đạt 399.638 tỷ đồng, cùng với hơn 17.000 vụ vi phạm được phát hiện, xử lý.

Xuất nhập khẩu tăng mạnh, thu ngân sách đạt gần 400.000 tỷ đồng

Theo Thông tin ngày 9/10/2026 của Cục Hải quan, trong quý III, toàn ngành tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy hải quan số, tạo thuận lợi thương mại và tăng cường quản lý thu ngân sách.

Từ ngày 1/7 đến 30/9/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 337,76 tỷ USD, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu đạt 167,55 tỷ USD, tăng 30,2%; nhập khẩu đạt 170,21 tỷ USD, tăng 42,1%.

Lũy kế 9 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888,03 tỷ USD, tăng 30,4%, tương ứng tăng 207,11 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu đạt 434,32 tỷ USD, nhập khẩu đạt 453,71 tỷ USD, khiến cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 19,39 tỷ USD.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 685,1 tỷ USD, tăng 35,3%.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Cục Hải quan.

Trong quý III, thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan đạt 132.169 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, số thu đạt 399.638 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán và 77,4% chỉ tiêu phấn đấu năm 2026.

Các nhóm hàng đóng góp đáng kể vào nguồn thu gồm nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, ô tô nguyên chiếc, đá quý, kim loại quý, dầu thô và quặng khoáng sản.

Đáng chú ý, trong 9 tháng, Việt Nam nhập khẩu hơn 192.700 ô tô nguyên chiếc, trị giá khoảng 4,4 tỷ USD, tăng lần lượt 24,4% về lượng và 31,1% về trị giá, góp phần tăng thu ngân sách 7.990 tỷ đồng.

Đẩy mạnh cải cách, tăng tốc phát triển hải quan số

Trong quý III, Cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo các phương án cải cách được giao, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 35/39 thủ tục hành chính trong kế hoạch tại Quyết định 1848/QĐ-TTg; đồng thời thực thi thêm 13 thủ tục, đưa kết quả thực hiện đạt 123,1% kế hoạch.

Chuyển đổi số tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các hệ thống công nghệ thông tin như VNACCS/VCIS được duy trì hoạt động ổn định 24/7, bảo đảm hoạt động thông quan thông suốt.

Trong tổng số 171 thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện, có 96 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 49 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và 26 thủ tục cung cấp thông tin trực tuyến.

Từ ngày 1/1 đến 14/9/2026, ngành Hải quan tiếp nhận hơn 93,24 triệu hồ sơ, trong đó hơn 93,22 triệu hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Ngành cũng tiếp tục mở rộng kết nối cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và đánh giá khả năng nhân rộng mô hình thông quan tập trung nhằm thống nhất quy trình xử lý, nâng cao hiệu quả quản lý.

Phát hiện hơn 5.600 vụ vi phạm trong ba tháng

Công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục được tăng cường.

Từ ngày 15/6 đến 14/9/2026, toàn ngành phát hiện, bắt giữ và xử lý 5.650 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 8.070,6 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố 12 vụ, chuyển nguồn tin và kiến nghị khởi tố 45 vụ.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ yêu cầu toàn ngành quyết liệt triển khai các giải pháp chống thất thu, trốn thuế, đồng thời tăng cường kiểm soát địa bàn, rút ngắn thời gian thông quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: Cục Hải quan.

Tính từ ngày 15/12/2025 đến 14/9/2026, toàn ngành phát hiện, xử lý 17.068 vụ, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 17.996,8 tỷ đồng; khởi tố 19 vụ, chuyển khởi tố 115 vụ. Số thu ngân sách từ xử phạt vi phạm hành chính đạt 1.007,5 tỷ đồng.

Một số vụ việc nổi bật gồm phát hiện, bắt giữ 1.193kg ngà voi và 79,3kg xương động vật thuộc họ mèo cỡ lớn được vận chuyển từ Cộng hòa Dân chủ Congo về Việt Nam qua cảng Quy Nhơn; bắt giữ hơn 70.000 lít dầu FO trên vùng biển Hải Phòng.

Trong đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng Hải quan phối hợp bắt giữ 44 vụ với 56 đối tượng, trong đó chủ trì 18 vụ; thu giữ gần 2 tấn ma túy các loại.

Công tác kiểm tra sau thông quan cũng đạt kết quả đáng chú ý. Từ ngày 15/6 đến 14/9, ngành Hải quan hoàn thành 474 cuộc kiểm tra, với tổng số tiền thuế ấn định và tiền xử phạt đạt 3.524 tỷ đồng; số tiền thực thu ngân sách đạt 1.034,7 tỷ đồng.

Trong quý IV/2026, Cục Hải quan xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường chống thất thu ngân sách, chuyển giá, trốn thuế và kiểm soát các địa bàn, mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao.

Ngành đồng thời đẩy mạnh triển khai hệ thống hải quan số, mở rộng kết nối cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN, nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan. Mục tiêu xuyên suốt là vừa siết chặt kỷ cương quản lý, bảo đảm nguồn thu ngân sách, vừa rút ngắn thời gian thông quan và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tiến Dũng