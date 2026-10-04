Từ ngày có chồng, chị Nhàn - bệnh nhân suy thận mạn đã tăng lên 50-51kg và nói mình may mắn vì tìm được một gia đình khiến tinh thần thoải mái hơn.

Từ gần 50kg xuống còn 35kg

Năm 2019, khi đang làm công nhân tại một khu công nghiệp ở Đồng Nai, chị Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 1993, trú tại xã Sơn Hàm, tỉnh Hà Tĩnh) thường xuyên mệt mỏi, đau gót chân, buồn nôn. Công việc phải đứng khoảng 12 giờ mỗi ngày khiến chị nghĩ những biểu hiện này do quá sức.

Thời điểm đó, chị Nhàn và chồng cũ đã hiếm muộn 5 năm. Khi đến Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) để khám, chị được chỉ định làm các xét nghiệm trước phẫu thuật điều trị tắc vòi trứng. Chính những xét nghiệm này phát hiện chị bị suy thận giai đoạn 3B. Trước đó, chị không nghĩ mình mắc bệnh thận.

Chị Nhàn được điều trị bảo tồn khoảng 3 năm. Cú sốc bệnh tật cùng chuyện gia đình khiến tinh thần chị suy sụp. Từ gần 50kg, chị sụt xuống chỉ còn 35kg, gầy gò, hốc hác, đi lại khó khăn.

Chị Nhàn đang sống cùng bệnh suy thận mạn. Ảnh: NVCC.

Cuộc hôn nhân đầu tiên không giúp chị có thêm điểm tựa. Chồng cũ làm ăn không ổn định, để lại khoản nợ. Đồ đạc trong nhà lần lượt phải bán để trả nợ. Cuối cùng, chị Nhàn quyết định ly hôn.

“Tôi còn có 35kg, đi không nổi nữa”, người phụ nữ trẻ nhớ lại quãng thời gian khó khăn.

Năm 2022, bệnh tiến triển đến mức chị phải chạy thận nhân tạo. Cuộc sống khi ấy gắn với những buổi lọc máu và những ngày cơ thể mệt mỏi tại Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Hạnh phúc với người đàn ông cùng cảnh ngộ

Trong thời gian chạy thận, chị Nhàn tham gia một nhóm trên mạng xã hội dành cho những người cùng điều trị. Tại đây, chị quen anh Nguyễn Bình Đạt (37 tuổi) cùng quê và cũng chạy thận.

Anh Đạt từng có gia đình và hai người con nhưng cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Sự đồng cảm giữa hai người bắt đầu từ những câu chuyện về bệnh tật, chạy thận và khó khăn mà chỉ người cùng cảnh ngộ mới dễ hiểu.

Hai người quen nhau khoảng 2 năm trước khi quyết định về sống chung. Ban đầu, gia đình chị Nhàn phản đối. Người thân lo rằng khi cả hai đều mắc bệnh sẽ trở thành gánh nặng cho nhau.

Hai vợ chồng chị Nhàn. Ảnh: NVCC.

Nhưng anh Đạt không bỏ cuộc. Trong những lần chị Nhàn chạy thận, anh chăm sóc, động viên chị. Dần dần, gia đình chứng kiến sự gắn bó của hai người và thay đổi suy nghĩ.

Cả hai bắt đầu cuộc sống chung trong một căn nhà nhỏ. Sáng sớm, họ dậy làm xôi, chuẩn bị đồ ăn rồi mang ra trước cổng trường bán. Sau đó, hai người chuyển lên xã Sơn Tây - khu vực đông dân cư hơn để bán hàng.

Cuộc sống không dư dả nhưng với chị Nhàn, đó là khoảng thời gian chị dần tìm lại sự bình yên.

Cùng chạy thận, cùng kiếm sống

Hai vợ chồng hiện cùng một ca chạy thận. Mỗi lần tới lịch chạy, họ cùng nhau vào viện. Chị Nhàn kể có những ngày cả hai đều mệt, không ai đủ sức chăm sóc người còn lại. Chi phí điều trị, thuốc men cũng là gánh nặng với gia đình.

Nhưng thay vì buông xuôi, họ tìm những công việc phù hợp với sức khỏe như tráng bánh mướt, bán xôi buổi sáng rồi chuyển sang bán rau. Chiều mát, họ bán bánh, nem, giò chả và đồ ăn vặt. Những hôm trời nắng, hai người mang theo hai thùng kem đi bán.

Hai tháng trước, chị Nhàn và anh Đạt mới chính thức tổ chức đám cưới sau 2 năm chăm sóc nhau.

Chị Nhàn cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của mình không chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn hay một đám cưới mà là sức khỏe và tinh thần.

Ngày trước chị chỉ 35kg, hiện tăng lên 50-51kg. Chị nói mình thấy thoải mái hơn, được gia đình chồng đối xử tốt và quan trọng nhất là không còn cảm giác đơn độc trước bệnh tật.

Hai người cùng mang bệnh nhưng đã trở thành điểm tựa của nhau. Những ngày tháng phải sống chung với căn bệnh mạn tính, họ tiếp tục làm việc, tiếp tục yêu thương và tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé.

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