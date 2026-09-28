Dưa chuột là thực phẩm quen thuộc và chứa nhiều nước. Xin chuyên gia cho biết những ai không nên hoặc cần hạn chế ăn dưa chuột? Người khỏe mạnh nên ăn bao nhiêu là hợp lý? (Bùi Thị Hương - Hà Nội).

Bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Dưa chuột (dưa leo) là loại quả quen thuộc, chứa khoảng 95% nước, đồng thời cung cấp một lượng nhỏ vitamin, khoáng chất và chất xơ. Nhờ hàm lượng nước cao, dưa chuột thường được sử dụng trong các bữa ăn hằng ngày, đặc biệt vào thời tiết nóng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn nhiều dưa chuột. Một số người có bệnh lý hoặc cơ địa đặc biệt cần thận trọng khi sử dụng.

Người có chức năng thận suy giảm

Dưa chuột chứa nhiều nước và có tác dụng lợi tiểu. Vì vậy, người có bệnh lý thận, đặc biệt những trường hợp đang được bác sĩ khuyến cáo kiểm soát lượng nước hoặc chế độ ăn, không nên tự ý ăn quá nhiều dưa chuột với mục đích “thải độc”, lợi tiểu.

Dưa chuột là loại quả nhiều nước, lợi tiểu. Ảnh: Hoa Linh.

Tùy tình trạng bệnh, người suy thận có thể phải kiểm soát lượng dịch đưa vào cơ thể cũng như một số khoáng chất trong khẩu phần. Do đó, chế độ ăn cần được điều chỉnh theo chức năng thận và hướng dẫn của bác sĩ, thay vì áp dụng chung cho tất cả người bệnh.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm

Dưa chuột chứa nhiều nước và chất xơ. Với một số người có đường tiêu hóa nhạy cảm, ăn nhiều loại quả này có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc đi ngoài lỏng, đặc biệt khi ăn sống với số lượng lớn.

Những người đang có triệu chứng rối loạn tiêu hóa nên ăn với lượng vừa phải và theo dõi phản ứng của cơ thể. Nếu xuất hiện đau bụng, tiêu chảy hoặc các triệu chứng bất thường kéo dài, bệnh nhân cần tìm nguyên nhân thay vì tiếp tục sử dụng dưa chuột như một biện pháp điều trị.

Ăn dưa chuột thế nào cho hợp lý?

Với người khỏe mạnh, dưa chuột có thể là một phần của chế độ ăn đa dạng. Tuy nhiên, chúng ta không nên ăn quá nhiều một loại thực phẩm hoặc coi dưa chuột như thực phẩm có tác dụng “giải độc”, chữa bệnh.

Khi ăn dưa chuột sống, bạn nên rửa kỹ dưới vòi nước sạch và lựa chọn quả còn tươi, không dập nát. Người đang điều trị bệnh thận hoặc có vấn đề tiêu hóa nên trao đổi với bác sĩ nếu muốn tăng lượng dưa chuột trong khẩu phần.

Đặc biệt, các bài thuốc dân gian sử dụng dưa chuột để chữa phù, lỵ, ngộ độc hay các bệnh ngoài da không nên tự áp dụng thay thế phương pháp điều trị y khoa.

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