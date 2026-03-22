Ngày 21/3, các bác sĩ Bệnh viện E Hà Nội đã thực hiện ca mổ lấy đa tạng từ người cho chết não. Người hiến còn trẻ tuổi, bị tai nạn giao thông nặng, không thể cứu chữa được.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 19/3, Bệnh viện E tiếp nhận một nam giới trẻ tuổi trong tình trạng rất nặng sau tai nạn giao thông khi anh đang trên đường về nhà. Anh được Trung tâm Cấp cứu 115 đưa đến bệnh viện với chẩn đoán chấn thương sọ não nghiêm trọng: Máu tụ dưới màng cứng, xuất huyết dưới nhện, phù não lan tỏa. Bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu (Glasgow 3 điểm), đồng tử giãn tối đa hai bên, mất phản xạ ánh sáng.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu ngay lập tức kích hoạt “báo động đỏ” toàn viện, dồn toàn lực cấp cứu, hồi sức tích cực và chuyển bệnh nhân sang Khoa Hồi sức tích cực Nội khoa và Chống độc. Dù được chăm sóc tận tình với mọi nhân lực, máy móc hiện đại, nhưng do tổn thương não quá nặng, anh được Hội đồng đánh giá chết não của bệnh viện sau nhiều lần hội chẩn chuyên gia đã chính thức xác định chết não lúc 13h15 ngày 20/3.

Y bác sĩ tri ân người hiến tạng. Ảnh: BVCC.

Tổ tư vấn, vận động hiến mô, tạng của Bệnh viện E đã tiếp cận, giải thích kỹ lưỡng ý nghĩa nhân văn của việc hiến tạng với gia đình. Tiếp nhận thông tin, gia đình, người thân đã nén nỗi đau mất mát, đồng ý hiến tặng các mô và bộ phận cơ thể của anh.

Điều đặc biệt xúc động là khoảnh khắc người vợ trẻ cùng mẹ chồng vào gặp bệnh nhân lần cuối. Họ muốn “xin ý kiến” người bệnh vì đó là cơ thể của anh. Thời điểm đó, người vợ rưng rưng nói lời tâm sự với chồng về những dự định còn dang dở, rồi nghẹn ngào hỏi: “Cơ thể của anh có thể cứu sống được nhiều người, anh đồng ý hiến không?”.

“Lúc đó, anh đã chết não rồi nhưng thực sự trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận khóe mắt anh chảy ra dòng nước mắt như thầm đồng ý với quyết định của gia đình”, người vợ run run chia sẻ.

Ca lấy đa tạng được triển khai chặt chẽ với sự phối hợp của các chuyên gia từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Quân đội 103…

Trong phòng mổ, các y bác sĩ xúc động tiễn biệt và tri ân người hiến tạng. Tim được lấy đầu tiên lúc 16h, tiếp theo là gan, thận, phổi và giác mạc. Các tạng nhanh chóng được vận chuyển và ghép thành công cho 6 bệnh nhân tại các bệnh viện khác.

