Ngày 29/1, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) thông tin, đơn vị vừa thực hiện ca ghép tế bào gốc tạo máu cho em bé mắc suy tủy vô căn mức độ nặng thành công. Đó là bệnh nhi C.S.T (8 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) mắc suy tủy vô căn mức độ nặng.

Tháng 5/2025, bé T. nhập viện trong tình trạng xuất huyết nhiều nơi, thiếu máu nặng, sốt nhiễm trùng, suy dinh dưỡng. Sau khi xét nghiệm máu, các bác sĩ phát hiện trẻ giảm nặng 3 dòng tế bào máu. Bệnh nhi được xét nghiệm tủy đồ và sinh thiết tủy phát hiện bị suy tủy nặng.

Sau 6 tháng điều trị, trẻ kém đáp ứng với điều trị ức chế miễn dịch, lệ thuộc truyền máu, chỉ còn duy nhất là dị ghép tế bào gốc tạo máu.

Khi gia đình bé đồng ý với phác đồ điều trị, Đơn vị Ghép tế bào gốc tạo máu thuộc Khoa Sốt xuất huyết - Huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã nhanh chóng tiến hành vận động, kiểm tra và tìm người cho phù hợp trong gia đình bệnh nhi.

Bệnh nhi được các bác sĩ chăm sóc. Ảnh: BVCC.

Anh trai 10 tuổi của bé có kết quả rất phù hợp. Để chuẩn bị ghép tế bào gốc, bé T. đã được làm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh liên quan, đạt đủ điều kiện tiến hành dị ghép tế bào gốc tạo máu.

Ngày 3/11/2025, anh của bé T. được thu thập và lưu trữ tế bào gốc tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM. Hơn 1 tháng sau, quá trình chuẩn bị ghép hoàn tất, túi tế bào gốc được vận chuyển an toàn về Bệnh viện Nhi Đồng 1 để ghép cho bé T. với sự hỗ trợ, giám sát chuyên môn của các bác sĩ, điều dưỡng của Khoa Ghép tế bào gốc, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học. Ca ghép diễn ra thành công, bệnh nhi dần có cơ hội sống trở lại.

Sau ghép 14 ngày, bé T. không cần truyền tiểu cầu. Qua 24 ngày, bé được ngưng truyền hồng cầu lắng. Đến ngày thứ 46, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh. Dự kiến bệnh nhi sẽ xuất viện trong vài ngày tới, tiếp tục tái khám định kỳ, điều trị thuốc ức chế miễn dịch để chống thải ghép và theo dõi các biến chứng sau ghép.

Bên cạnh việc điều trị chuyên môn, các y bác sĩ tại đây cũng rất chú trọng vấn đề nâng đỡ tinh thần của bé và gia đình. Ngoài ra, chi phí thực hiện cho ca ghép tế bào gốc này được Phòng Công tác xã hội tại Bệnh viện vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Đây là ca ghép dị tế bào gốc tạo máu lần đầu tiên được thực hiện ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 trên bệnh nhi mắc suy tủy nặng vô căn, thể trạng suy dinh dưỡng, tiên lượng xấu.

