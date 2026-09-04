Khoảng 18h ngày 4/9, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại khu vực sản xuất gỗ ván ép của một hộ kinh doanh ở thôn Đại Lâm, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh.

Do bên trong cơ sở chứa nhiều gỗ và vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: V.C

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động khoảng 10 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án khống chế, dập lửa.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Tân Dĩnh, cho biết đám cháy cơ bản đã được khống chế. “Cháy cơ sở chứa nhiều gỗ nên việc dập lửa gặp khó khăn”, ông Minh nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Dĩnh, thời điểm xảy ra cháy vẫn có một số người ở bên trong cơ sở. Tuy nhiên, những người này đã kịp thời thoát ra ngoài. “Không có thiệt hại về người”, Chủ tịch UBND xã Tân Dĩnh thông tin thêm.

Cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Ảnh: V.C

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng làm rõ.