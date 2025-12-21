Báo Pravda tuần này đã đăng tải bài phỏng vấn sĩ quan mang biệt danh "Mười ba" thuộc Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (DIU). "Mười ba" là chỉ huy đơn vị vận hành USV Magura của Kiev, được cho đã bắn hạ hơn 20 mục tiêu Nga trên biển và trên không.

"Đằng sau thành công của Hải quân Ukraine là dòng USV Magura do đất nước tự phát triển. Với kích thước nhỏ gọn, tốc độ cao và có sức sát thương lớn, Magura đã làm thay đổi đáng kể chiến thuật hải quân của Kiev trong 2 năm trở lại đây. Sự xuất hiện của chúng khiến Hạm đội Biển Đen của Nga bị bất ngờ, buộc phải rút xa khỏi các khu vực như đảo Zmiinyi và vùng biển Odessa, lùi sâu về Novorossiysk", báo Pravda nhận xét.

Xuồng không người lái (USV) Magura V5 của Ukraine. Ảnh: Pravda

Sự đa dạng của USV Magura

Theo "Mười ba", phiên bản phổ biến nhất của USV Magura trong biên chế quân đội Ukraine là V5. Phương tiện này có khả năng theo dõi mục tiêu tự động, liên lạc vệ tinh đa kênh, gắn mô-đun chiến đấu trang bị súng máy và có cả camera ảnh nhiệt. Magura V5 có thể mang theo 320kg thuốc nổ, đạt tốc độ tối đa 90km/h và hoạt động độc lập trong 48 giờ.

"USV Magura được triển khai lần đầu tiên ở phía tây Biển Đen và đã thực hiện vụ tập kích nhắm vào tàu trinh sát Ivan Khurs của Nga. Đơn vị của tôi sau đó đã thành công đánh chìm tàu tên lửa Ivanovets gần Donuzlav và tàu đổ bộ Tsezar Kunikov gần Alupka. Tuy vậy, chiến dịch đáng nhớ nhất là đánh chìm tàu hộ vệ Sergei Kotov của Nga tại eo biển Kerch vào tháng 3/2024", "Mười ba" kể.

Sĩ quan Ukraine tiết lộ giá thị trường của mỗi chiếc Magura V5 là khoảng 250.000 USD, nhưng đơn vị của ông có thể tiếp cận chúng với chi phí thấp hơn.

Xuồng không người lái Magura V7 của Ukraine. Ảnh: Pravda

Từ cuối năm 2024, Nga bắt đầu sử dụng trực thăng và máy bay chiến đấu để săn USV, buộc Ukraine phải điều chỉnh chiến thuật. Từ đây, các phiên bản USV Magura V6 và V7 ra đời nhằm thích nghi với sự thay đổi trên biển.

Magura V6 là khí tài được thử nghiệm trang bị súng máy tự động, nhưng chủ yếu làm nhiệm vụ trinh sát và cứu hộ. Ngược lại, Magura V7 lại được trang bị các tên lửa phòng không tối tân như R-73 và AIM-9 Sidewinder. Nguồn tin từ DIU tiết lộ, Magura V7 thậm chí đã bắn rơi cả trực thăng Mi-8 và tiêm kích Su-30 của Nga.

Giai đoạn mới của tác chiến hải quân

"Kích thước và tốc độ của USV Magura khiến radar của Nga thường chỉ phát hiện ra chúng ở khoảng cách vài kilômet, đơn giản là quá muộn để phản ứng", "Mười ba" nhấn mạnh.

Tuy vậy, sĩ quan này thừa nhận phía Nga đã bắt đầu tìm ra cách hạn chế khả năng của USV Magura thông qua các biện pháp phòng thủ thụ động như hàng rào phao, lưới chắn tại căn cứ. Ngoài ra, các máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Moscow cũng là mối đe dọa lớn với USV Magura vì chúng khó bị ngắm bắn hơn các phương tiện cỡ lớn như trực thăng hay tiêm kích.

"Vấn đề của cả hai bên là hầu như không còn tàu chiến nào hoạt động trực tiếp trên biển. Trong thời gian tới, tôi nghĩ cả Ukraine và Nga sẽ chuyển sang đối đấu bằng các USV được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau", "Mười ba" bình luận.